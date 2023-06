Estão abertas a partir desta segunda-feira (12), com encerramento marcado para o dia 11 de julho, as inscrições para o 21º Festival de Música da Rádio Educadora FM da Bahia. O edital está disponível no site https://festivaleducadora.ba.gov.br/.

O festival de composições inéditas premia em dinheiro os 50 finalistas e, este ano, a premiação total passou de R$ 100 mil para R$ 150 mil.

Podem participar do festival músicos, intérpretes, autores, compositores, instrumentistas, arranjadores e integrantes de grupos ou bandas nascidos na Bahia ou moradores no estado há pelo menos dois anos. Cada participante terá direito à inscrição de um fonograma.

Na primeira etapa, a comissão julgadora selecionará 50 obras musicais, sendo 15 instrumentais. As 50 receberão uma premiação de R$ 2 mil e passam a fazer parte da programação da rádio. A etapa final consiste na seleção dos seis vencedores, que receberão prêmios de R$ 8 mil e R$ 15 mil, para a melhor música, melhor arranjo e melhor intérprete, nas categorias música instrumental e música com letra. Há também prêmios populares da categoria música mais votada pelos ouvintes, sendo uma com letra e uma instrumental, que não receberão premiação em dinheiro.

Transmitido pela TVE e Rádio Educadora FM da Bahia, o evento de premiação acontecerá em dezembro e vai contar com show de um artista homenageado.

Boa sorte!