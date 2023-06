O Itaipava Jazz e Blues Festival, que acontece de quinta-feira (8) a domingo (11), no Soberano Itaipava, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, promete muito som por meio das apresentações de atrações nacionais e internacionais.

Esta é a primeira edição do evento que leva ao palco artistas como o cubano Yaniel Matos, o francês Baptiste Herbin, a banda Blues Etílicos, as cantoras Taryn Szpilman e Leila Maria, entre outros representantes do blues, jazz e da country music.

A cantora Taryn Szpilman, uma das atrações do festival - Divulgação

Abrindo a noite, a cantora Valentina Francisco faz uma apresentação minimalista em homenagem às divas do jazz, blues e soul, enquanto o grupo O Velho Blues se destaca pelo uso das "cigar box guitars" (guitarras feitas com caixas de charuto), resgatando a tradição do blues com uma roupagem moderna. Depois será a vez das apresentações das cantoras Leila Maria e Taryn Szpilman. Leila Maria canta Billie Holiday, fazendo um tributo à cantora de jazz americana. Com vasta experiência como intérprete, Taryn Szpilman, que já participou de vários festivais, entre eles o de Montreux, promete arrasar com suas performances inigualáveis.

Na sexta-feira, Mark Lambert, Little Joe McLerran, Flávio Guimarães e Pedro Friedrick prometem muito som. O cantor, guitarrista, compositor e arranjador norte-americano Mark Lambert que já se apresentou em diversos festivais, gravou e fez turnês com renomados artistas como Ivan Lins e Milton Nascimento deve surpreender a plateia com sua música contagiante. O cantor e guitarrista Little Joe McLerran, que foi garoto prodígio aos 9 anos de idade, tocando e cantando muito bem, não deixará por menos. O gaitista Flávio Guimarães, que explora seu instrumento nas mais diferentes texturas e sonoridades, mostra que a harmônica pode soar como uma guitarra elétrica ou um trompete com surdina. Pedro Friedrick é quem abre a noite mostrando porque participa de vários festivais em todo o Brasil.

O guitarrista Mark Lambert - Divulgação

Para a programação de sábado estão garantidas as apresentações do cubano Yaniel Matos, do grupo Blues Etílicos e do francês Baptista Herbin, com aberturas de Floor Polder e B2 Regional.Yaniel Matos, por meio de suas composições, mostra elementos da tumba francesa, congas e bembé: ritmos escutados em Santiago de Cuba, sua cidade natal, além de elementos da tradição erudita e contemporânea da composição musical cubana.

O saxofonista francês Baptiste Herbin já gravou com grandes músicos como Stefano di Battista, Jean Toussaint e Stéphane Belmondo. O Blues Etílicos desde os anos 1980 vem produzindo uma extensa obra autoral, além de gravar homenagens às suas principais influências. Floor Polder é a flautista e compositora holandesa que, depois de fazer uma turnê no Brasil com a banda Trio Sodade, decidiu fazer mestrado na UFRJ (Universidade federal do Rio de Janeiro) com a proposta de traduzir a cultura musical do brasileiro. Já a banda B2 Regional tem sotaque de roça, é o regional brasileiro com a assinatura do country blues, da viola caipira com tambores, xilofone, contrabaixo e vozes. O show promove encontros musicais com músicas de Elvis Presley com Gonzagão, Bob Dylan com Dominguinhos, e Pixinguinha e com Robert Johnson.

O grupo O Velho Blues, uma das atrações do festival, com suas 'cigar box guitars' - Divulgação

Victor Biglione, Cláudio Dauelsberg e Edigar Nio encerram o festival no domingo, que terá abertura de Nanda Moura. Victor Biglione é um virtuoso guitarrista, violonista, produtor musical, arranjador e compositor argentino que já participou dos maiores festivais de jazz do planeta, além de ter gravado e acompanhado grandes nomes da MPB e da música internacional. Cláudio Dauelsberg, pianista, arranjador, compositor e produtor, com vários CDs e DVDs gravados, já se apresentou ao lado do cantor Plácido Domingo, do saxofonista Bob Mintzer, do guitarrista Birelli Lagrene, do gaitista Toots Thielemans (1922-2016), do pianista Chick Corea, e do multi-instrumentista Hermeto Pascoal, entre outros. Edigar Nio é violonista, guitarrista, produtor musical e compositor. O artista dividiu o palco com grandes músicos como Larry Coryell (1943-2017), parceiro de Paco de Lucia (1947-2014). Nanda Moura, cantora e guitarrista de blues, tem sido destaque na cena do blues. Nanda já se apresentou em palcos como os do Bourbon Street Festival e do Mississippi Delta Blues Festival.

O evento conta ainda com uma exposição de instrumentos raros, entre eles guitarras que foram de uso do rei do blues B.B.King (1925-2015), entre outras peças especiais.

Bons shows!

ITAIPAVA JAZZ E BLUES FESTIVAL

ARTISTAS Vários

QUANDO De quinta-feira (8) a domingo (11)

ONDE Estrada União e Indústria, 11.000, loja 104, shopping Estação Itaipava, Petrópolis, Rio de Janeiro, tel. (24) 2222-6266

QUANTO De R$ 90 a R$ 180