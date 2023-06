O cantor e compositor paulistano, criado no Rio de Janeiro, Aparecido da Silva apresenta nesta sexta-feira (23), às 22h30, na casa de shows Blue Note, em São Paulo, um baile suingueira geral em homenagem a Luiz Melodia (1951-2017).

Formada por Heder Vicenti, na guitarra; Nichollas Maia, nos teclados; Danilo Vianna de Castro, no baixo; Zepa Lima, na bateria; Leonardo Viana Santiago, no trombone; e Boaz Souza, no trompete, a banda vai fazer a cama para Aparecido deitar e rolar com sua voz e violão.

O cantor e compositor Aparecido da Silva - Divulgação

No repertório do baile estão garantidas "Pérola Negra", "Negro Gato", "Ébano", "Estácio, Eu e Você" e outras mais.

Se você ainda não conhece o Aparecido assista, no final texto, ao vídeo no qual ele interpreta "Negro Gato".

Contudo a melhor maneira de conhecer alguém ainda é pessoalmente. Vá a esse baile e se surpreenda com o talento, brasilidade, suingue e musicalidade de Aparecido da Silva, passeando pelo legado de uma das mais maiores estrelas da MPB, Luiz Melodia, o eterno dono do baile.

BAILE DO APARECIDO-HOMENAGEM A LUIZ MELODIA

ARTISTA Aparecido da Silva e banda

QUANDO Sexta-feira (23), às 22h30

ONDE Blue Note São Paulo, av. Paulista, 2073, Consolação, São Paulo, tel. (11) 94745-9694

QUANTO De R$ 50 a R$ 100