A atriz e cantora fluminense Maria José Motta de Oliveira, mais conhecida como Zezé Motta, que no último dia 27 completou 79 anos de idade, homenageia seu amigo Caetano Veloso no show "Coração Vagabundo", neste sábado (1º), às 20h, e no domingo, às 19h, no Instituto Itaú Cultural, em São Paulo.

Com uma discografia que amealha 14 álbuns, mais de 50 anos de carreira na televisão, cinema e na música, a cantora que foi fonte de inspiração de "Tigresa" interpretará várias músicas de Caetano Veloso, além dessa. Entre elas, "Alegria Alegria", "Coração Vagabundo", "Luz do Sol", "Queixa", "Oração ao Tempo", "Miragem de Carnaval", "Qualquer Coisa", "Você é Linda", "O Ciúme", "Sampa", "Pecado Original", "Alguém Cantando", "Odara", "Esse Cara", "Leãozinho" e "Frevo Novo/Chuva Suor e Cerveja".

A cantora e atriz Zezé Motta - Divulgação/Jardiel Carvalho

Criado nos anos 1990, no formato voz, piano, violoncelo e baixo, "Coração Vagabundo" deixou de circular pelas salas de espetáculos por conta do isolamento imposto pela pandemia de Covid 19 e, na volta aos palcos, Zezé Motta passou a reapresentá-lo em um formato mais intimista, ao lado do pianista Ricardo Mac Cord.

A entrada é gratuita. Para quem ainda não tiver adquirido ingresso o Itaú Cultural trabalha com fila de espera para as pessoas adquirirem os bilhetes daqueles que os haviam reservado online e não comparecerem até 10 minutos antes do início as apresentações.

Bom show!

SHOW ‘CORAÇÃO VAGABUNDO’

ARTISTAS Zezé Motta (voz) e Ricardo Mac Cord (piano)

QUANDO Sábado (1º), às 20h; domindo (2), às 19h

ONDE Instituto Itaú Cultural, av. Paulista, 149, Bela Vista, São Paulo, tel. (11) 2168-1777

QUANTO Gratuito