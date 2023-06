Acontece nesta quarta-feira (7), às 19h30, no palco do Teatro Rival, no Rio de Janeiro, a apresentação do musical "A Incomparável Marlene – 100 Anos".



O espetáculo aborda a vida e a obra da cantora e atriz paulistana, nascida no bairro da Bela Vista, em São Paulo, Victória Bonaiutti de Martino, a Marlene (1922-2014).

A cantora e atriz Marlene - Divulgação



Para não ser descoberta pela família cantando na "Hora do Estudante", na rádio Bandeirantes, Martino foi batizada de Marlene. O nome dado pelos colegas, ligados ao movimento que organizava a fundação da federação dos estudantes do estado de São Paulo, surgiu em alusão à atriz e também cantora Marlene Dietrich (1901-1992).

Teatro de revista, "A Incomparável Marlene – 100 Anos", de Silvinho Fernandes, conta com um elenco formado por artistas transformistas do cenário LGBT carioca (Alek Belmont, Lavynia Storm, Patricia St.Laurent, Wellington Lopes, Andrey di Alecsander e Nattacha Jolie), além da atriz convidada Leda Lúcia, e as participações das cantoras Miramar Mangabeira, Thania Machado, Angela Leclery e Nina Wirtti.

A vida e partes da extensa obra de Marlene, que gravou mais de 4.000 músicas, serão mostradas no intuito de homenagear não só a rainha do rádio como a artista das artistas. Afinal, Marlene atuou em filmes —quase 20—, peças de teatro, novelas, minisséries, programas de rádios e TV, circo e o escambau.



Entre as músicas do espetáculo figuram "Lata d’Água", "Mora na Filosofia", "Bloco da Solidão", "Apito no Samba", além de "La Vie en Rose", "Geni e o Zeppelin" e um medley de marchinhas carnavalescas.



Bom espetáculo!



MUSICAL ‘A INCOMPARÁVEL MARLENE – 100 ANOS’



QUANDO Quarta-feira (7), às 19h30



ONDE Teatro Rival, r. Álvaro Alvim, 33, Rio de Janeiro, tel. (21) 2240-4469



QUANTO De R$ 50 a R$ 100