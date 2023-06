Acontece nesta quinta-feira (8), às 16h, e na sexta-feira (9), às 19h, no palco do Sesc Avenida Paulista, em São Paulo, as apresentações gratuitas do show "Paraíba Profunda", da mestra Penha Cirandeira.

Por que assistir a esse show? Simplesmente porque Maria da Penha Anjos do Nascimento, conhecida como mestra Penha Cirandeira, é uma das mais importantes mestras puxadoras de coco e ciranda do Brasil.

A compositora e zabumbeira mestra Penha Cirandeira - Divulgação

Possuidora de uma voz forte e marcante, nascida em Alagoa Grande (PB), mestra Penha também é percussionista. Ela toca zabumba, e muito bem, tanto que em 2009 gravou o CD "Ciranda Raio de Sol", pelo selo "Raízes da Alma".

Outra boa razão para se ir ao espetáculo é que você conhecerá um pouco sobre os encantamentos e sons que rolam na jurema sagrada, religião de matriz indígena cultuada na Paraíba e em Pernambuco e apenas uma das muitas manifestações culturais coletivas que mestra Penha conhece muito bem e dela tira inspiração para criar suas músicas.

Caso não tenha se convencido ainda a ir a uma dessas duas apresentações, aqui vai mais uma boa razão: entre pontos de jurema, toadas, cocos e cirandas, mestra Penha Cirandeira, acompanhada pelo mestre Zé Silva (tocador de zabumba e pesquisador), além do mestre Jurandir (homem que sabe tudo sobre os toques de gaita indígena), mostra por que os três são verdadeiros representantes da rica cultura paraibana. Além disso, o som que os artistas promovem é arrebatador.

Em suma, essa é uma excelente oportunidade para se conhecer um pouco sobre o que acontece na vastidão do Brasil, com suas inúmeras e ricas manifestações culturais repletas de poesia, música e devoção, mas infelizmente ainda são muito pouco difundidas no país.

Compareça e conheça mais uma riqueza que faz parte deste Brasil, que muita gente de fora dele já conhece, enaltece, e os brasileiros infelizmente ainda desconhecem.

Bom show!

SHOW ‘PARAÍBA PROFUNDA’

ARTISTAS Mestra Penha Cirandeira, mestres Jurandir e Zé Silva

QUANDO Quinta-feira (8), às 16h, e sexta-feira (9), às 19h

ONDE Sesc Paulista, av. Paulista, 119, São Paulo, tel. (11) 3170-0800

QUANTO Grátis