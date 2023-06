Foi anunciado, nesta segunda-feira (12), pelas redes sociais da T4F, responsável pela turnê da cantora e compositora Taylor Swift no Brasil, duas apresentações extras. As datas extras são dia 19 de novembro no Rio de Janeiro, e dia 24 de novembro, em São Paulo. Em todas as datas, a cantora, compositora e atriz Sabrina Carpenter é a convidada especial.

A cantora e compositora Taylor Swift - Divulgação

A pré-venda exclusiva para clientes C6 Bank Mastercard começa no dia 19 de junho às 10h00. A partir do dia 22 de junho, às 10h00 e até que durem os estoques, o público em geral poderá adquirir ingressos.

Bom show!