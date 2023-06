O trio Caixa Cubo lança nesta quinta-feira (29), às 21h30, na comedoria do Sesc Pompeia, em São Paulo, "Agôra", oitavo álbum do trio paulistano que se apresenta regularmente nos palcos europeus, sempre com muito sucesso.

Os álbuns anteriores do grupo formado por Henrique Gomide (piano e teclados), Noa Stroeter (contrabaixo acústico e elétrico) e João Fideles (bateria e SPD) trazem linguagens renovadas do choro e do samba jazz dos anos 1970, além de experimentações eletrônicas.

O trio Caixa Cubo - Divulgação/Laryssa Fraga

Lançado pela gravadora alemã Jazz & Milk, em março deste ano, "Agôra" conta com participações especiais de vários artistas. Entre eles, Bongani Givethanks, músico da África do Sul, Eric Owusu, percussionista e cantor de Gana, da cantora Rebekka Ziegler e do trompetista Matthias Schriefl, ambos da Alemanha, além de Xênia França, Zé Leônidas e Eduardo Camargo, do Brasil.

Capa do álbum 'Agôra' - Divulgação

"Iremos tocar músicas do novo disco como ‘Sábado’ e arranjos do grupo para temas de Egberto Gismonti, Hugo Fattoruso, além de algumas músicas novas do trio, que foram compostas durante a última turnê na Europa no mês passado", disse o pianista Henrique Gomide.

Bom show!

SHOW LANÇAMENTO ÁLBUM ‘AGÔRA’

ARTISTAS Trio Caixa Cubo

QUANDO Quinta-feira, 21h30

ONDE Comedoria Sesc Pompeia, r. Clélia, 93, Água Branca, São Paulo, tel. (11) 3871-7700

QUANTO De R$ 20 a R$ 40