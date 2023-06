O trombonista, compositor e arranjador Joabe Reis promete uma festa de sons nesta quinta-feira (22), às 20hs, durante a estreia do projeto "Déjá Vu Session", definido por ele como "uma jam que pretende fundir boas energias, música e arte, no coração de São Paulo".

O evento promete preencher de sons os espaços vazios do Edifício 7 de Abril, onde funcionou a antiga sede da CTB (Companhia Telefônica Brasileira), e depois a TELESP (Telecomunicações de São Paulo), que ocuparam o prédio de 1939 até 2010. Desocupada, desde 2011, a construção projetada pelo escritório do arquiteto Ramos de Azevedo (1851-1928) reúne inúmeras marcas do tempo, além de objetos deixados pelas companhias de telefonia.

O trombonista, arranjador e compositor Joabe Reis - Divulgação

Após receber os três convidados da noite, Max de Castro, Amanda Maria e Tabatha Fher, para um show inédito, Joabe Reis e seu quinteto abrem uma jam session para todos os músicos que estiverem presentes na casa darem suas "canjas", reunião informal na qual se toca por diversão e que o improviso predomina.

Com o trombonista estará um time de "cozinheiros" experientes em shows e "canjas" para aquecer a noite: Sidmar Vieira (trompete), Agenor de Lorenzi (teclado), Felipe Pizzutiello (baixo) e Daniel Pinheiro (bateria).

Normalmente Joabe Reis oferece, em seus shows, uma viagem sonora na qual combina diversos gêneros musicais passando pelo jazz, samba soul, R&B, e MPB, entre outros. No projeto "Déjá Vu Session" a proposta do músico é celebrar a criatividade, estimulando sentidos e mostrando que as fronteiras entre as diferentes formas de expressão artística apresentam uma linha muito tênue entre elas.

Completando a experiência interativa, o público poderá preparar suas próprias pizzas no local.

Boa sessão!

‘DÉJÀ VU SESSION’

ARTISTAS Joabe Reis Quinteto, com participações especiais de Max de Castro, Amanda Maria e Tabatha Fher

QUANDO Quinta-feira (22), às 20h

ONDE Edifício 7 de Abril, r. Basílio da Gama, 177, República, São Paulo

QUANTO R$ 110, ingressos em https://www.ingresse.com/deja-vu-session