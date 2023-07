A 1ª Mostra Jazz à Paulista, que terá início às 20h desta quarta-feira (26) no Teatro Arthur de Azevedo, no bairro da Mooca, em São Paulo, promete muito som. Nesta noite acontecem as apresentações do baixista Bruno Migotto, do grupo Projeto Unknown, da pianista Louise Woolley e do trombonista Jorginho Neto.

Na quinta-feira (27), também às 20h, será a vez da pianista Silvinha Goes, da baterista Vera Figueiredo e do contrabaixista Marcelo Mariano mostrarem suas músicas inéditas, que serão registradas, assim como as dos artistas que se apresentaram na noite anterior, em um álbum.

A pianista, compositora e arranjadora Louise Woolley, uma das atrações da mostra - Divulgação

O áudio, mixagem e master do disco, que terá 18 faixas, será do Estúdio Arsis, supervisionados por Adonias Jr, com captação de Daniel Tápia.

Esta é uma excelente oportunidade para conhecer e ouvir gente especializada em fazer música de altíssima qualidade, com criatividade, suingue e muito bom gosto, mostrando cada qual de sua maneira um pouco da infinita arte de amealhar os sons.

Bons shows!

1ª MOSTRA JAZZ À PAULISTA

QUANDO Quarta-feira (26) e quinta-feira (27), às 20h

ONDE Teatro Arthur de Azevedo, av. Paes de Barros, 955, Alto da Mooca, São Paulo, tel. (11) 2604-5558

QUANTO Gratuito