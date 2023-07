A programação do Amazonas Green Jazz Festival, que acontece de 21 a 30 de julho, no Teatro Amazonas, em Manaus, terá mais de 20 shows com artistas nacionais e internacionais.

Em homenagem às vozes femininas do jazz, a edição deste ano do evento ganhou o nome de "Ella’s", reverenciando a cantora e compositora norte-americana Ella Fitzgerald (1917-1996).

O trompetista norte-americano Randy Brecker, uma das atrações do festival - Divulgação

Abrindo o festival, nesta sexta-feira (21), às 20h, acontece a estreia das obras "Amazônia Verde para Sempre" e "Constatação e Uma Vida", do compositor americano Ed Sarath, elaboradas com o poeta amazonense Aníbal Beça. O show terá a participação do Coral do Amazonas, sob regência do maestro Otávio Simões. A compositora e multi-instrumentista americana Camille Thurman, com seu quarteto, fará, às 21h30, o segundo espetáculo dessa noite.

A pianista Heloísa Fernandes é quem abre a noite de sábado (22), às 20h, seguida pela apresentação do grupo amazonense Quinteto Flow, às 21h, apresentando um jazz que combina piano, violão e violoncelo, além dos vocais e da percussão. Ainda no sábado, às 22h, o festival receberá a saxofonista e compositora chilena, Melissa Aldana, e o seu quarteto.

No domingo (23), às 19h, a atração será o quarteto do guitarrista Jonathan Kreisberg, antes do sexteto do saxofonista Felipe Salles, que acontece às 20h30.

Na segunda-feira (24), a programação no Teatro Amazonas terá entrada liberada e começará, às 20h, com Ismael Nascimento Trio. Às 21h30, a Amazonas Band fará um show inédito com a cantora Márcia Siqueira e o multi-instrumentista Rodrigo Ursaia, além da participação especial de Felipe Salles.

Na terça-feira (25), às 19h, com ingressos gratuitos, talentos musicais da região amazônica serão as atrações do Amazonas Green Jazz Festival, iniciando com a apresentação de Miquéias Pinheiro Quinteto. Às 20h15, será a vez de Anderson Farias Trio e, às 21h30, acontecerá a apresentação do quarteto do guitarrista e violonista Aldenor Honorato.

A pianista Eliane Elias, uma das atrações do festival - Divulgação

Na quarta-feira (26), às 20h, acontece o show de Anette Camargo e Projeto Tânia Maria. Ás 21h30, a atração será Ignacio Berroa Trio.

Quinta-feira (27), às 20h, acontece o concerto "His Day Us Done" que vai unir a Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas, Ed Sarath e a violinista Regina Carter, com o percussionista Dizzu Platjies e a pianista Cristiane Bloes.

Já o pianista e compositor pernambucano Amaro Freitas, na sexta-feira (28), se apresentará com o seu trio, às 20h, antes do projeto Global Jazz Coletivo, que reúne músicos norte-americanos, sul-africanos e brasileiros para uma apresentação única, às 21h30.

No sábado (29), às 20h, o pianista Amilton Godoy fará um duo com a pianista Eliane Elias. Às 21h30, é a vez do grupo feminino Momentum Octet, liderado pela pianista e compositora norte-americana Ellen Rowe.

Encerrando o festival no domingo (30), às 19h, haverá o lançamento do CD "Randy Brecker Live in Amazonas", gravado no Amazonas Green Jazz Festival em 2022, no palco do Teatro Amazonas, em parceria com a Amazonas Jazz Band, com regência de Rui Carvalho e a participação especial dos saxofonistas Felipe Salles e Rodrigo Ursaia. O último show do festival, às 20h30, será da pianista Eliane Elias e seu quarteto.

O festival conta ainda com exposições artísticas na Casa do Jazz; o Jazz no Flutuante, com apresentações ao pôr do sol no Flutuante Abaré, às margens do Rio Tarumã; o circuito Aqui tem Jazz, com a participação de bares, restaurantes e lojas da cidade; o Buriti Jazz Manauara, com pocket shows no Manauara Shopping; Lounges nas varandas do Teatro Amazonas; além de 15 masterclasses, palestras e workshops.

Os ingressos do Amazonas Green Jazz Festival podem ser adquiridos online no site amazonasgreenjazzfestival.com.br ou presencialmente na bilheteria do Teatro Amazonas, com valores a partir de R$ 30.

Bons shows!

AMAZONAS GREEN JAZZ FESTIVAL

ARTISTAS Vários

QUANDO De 21 a 30 de julho

ONDE Teatro Amazonas, largo de São Sebastião, Centro, Manaus, tel. (92) 3622-1880

QUANTO A partir de R$ 30; algumas atrações serão gratuitas