O trompetista, compositor, arranjador, professor e "fio" do saudoso Rubão (1939-2021), figura muito querida na cidade de Santa Rosa de Viterbo, no interior de São Paulo, esse "tar" de Rubinho Antunes lança nesta sexta-feira (14), nas plataformas digitais, com participação de Nailor Proveta, o belíssimo e bem produzido EP "Sopro e Cordas".

Um EP é a abreviação de "extended play", formato de gravação de músicas mais longo que um single, com menos faixas que um álbum ou um LP. Geralmente é utilizado por ser um meio menos caro e demorado de produzir e lançar composições, comparando-se a um álbum.

O instrumentista, compositor, arranjador e professor Rubinho Antunes - Divulgação

Tratando-se do EP "Sopro e Cordas", quatro composições com arranjos para sopro e quarteto de cordas com participação especial de Nailor Proveta, no clarinete, são extremamente bem escritas, arranjadas e tocadas por Cleber Almeida (bateria), Bruno Barbosa (contrabaixo), Thiago Carreri (violão), Olivier Truchot (piano), Duda Lazarini (bateria), além do quarteto Ludere que gravou a faixa "Butitcho".

Entre 2020 e 2021, Rubinho Antunes escreveu as composições de "Sopro e Cordas", e as gravou de forma remota com as cordas lideradas por Aramis Rocha da Orquestra Sinfônica de Campinas.

Inspiradas em integrantes de sua família, das quatro músicas de "Sopro e Cordas" três são de autoria de Rubinho Antunes, sendo "Gismonti" de autoria do exímio baterista Nenê, dedicada ao pianista Egberto Gismonti, e que no EP "Sopro e Cordas" tem as belas participações de Cleber Almeida, na percussão, e de Olivier Truchot, no piano.

Capa do EP ' Sopro e Cordas' do trompetista Rubinho Antunes - Divulgação

"Rosi" é música composta em homenagem à mulher de Rubinho, que toca flauta na gravação. "Rafa" é valsa dedicada a Rafael, filho mais velho do trompetista. E, por fim, "Butitcho" é a música composta para Benício, seu filho caçula. A música conta com a participação dos companheiros de Rubinho do grupo Ludere: Philippe Baden Powell (piano), Daniel de Paula (bateria) e Bruno Barbosa (contrabaixo).

Além desse "tar" de Rubinho Antunes, a bucólica cidade de Santa Rosa de Viterbo, que dista cerca de 286 quilômetros da capital, é a cidade natal do jornalista José Hamilton Ribeiro, do ex-presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio (1934-2015), da compositora Simone Guimarães, e onde morava o simpático Rubão, que além de saber "fazer" músico muito bem -ele era pai de Rubinho-, servia um risoto de manga e uma rabada com polenta memoráveis em seu restaurante.

Foi em Santa Rosa de Viterbo que Rubinho iniciou seus estudos em música antes de estudar no Conservatório de Tatuí (SP), na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), onde fez sua graduação, e se tornar mestre em música pela Universidade Paris 8, na França, onde vive atualmente e leciona nas escolas Harmonie de Grenoble e na escola de música da cidade de Seyssinet Pariset.

O músico Rubinho Antunes - Divulgação

Rubinho Antunes é músico que há muito se destaca por seu saber, talento e criatividade como compositor, instrumentista e arranjador. Entre os que tiveram o prazer de compartilhar seu sopro limpo, preciso, harmonioso e instigante estão vários artistas do ramo como Johnny Alf (1929-2010), Rosa Passos, Milton Nascimento, Paulinho da Viola, Marcos Valle, Guinga, Toquinho, Lenine, Criolo, Ivete Sangalo e Ney Matogrosso.

O trompetista gravou dois álbuns autorais, "De Viterbo" (2006) e "Expedições" (2018), além de ter participado de diversas formações instrumentais em grandes bandas, como a Hermeto Pascoal Big Band, Nelson Ayres Big Band, Banda Mantiqueira, Banda Savana, Brazilian Scandinavian Orchestra, Banda Urbana e o noneto Quebra Cuia.

Como professor, Rubinho Antunes lecionou nas melhores escolas de música do Brasil e do exterior, como no Conservatório de Tatuí, na Universidade Santa Marcelina e no Clube de Choro de Paris.

Antes de ouvir na íntegra o EP "Sopro e Cordas", que será lançado na próxima sexta-feira (14), no canal de Rubinho Antunes, no Spotify, vá curtindo o som de "Rosi" em https://open.spotify.com/track/0R4tcxlHEl92dHT4SrOfXE?si=599c535fa67d4a81.

Conhecer o trabalho musical de Rubinho Antunes é ter contato com uma música feita com respeito a ela e a quem a escuta.

Boa audição!