O Conservatório de Tatuí (SP) está com inscrições abertas para o quinto processo seletivo de estudantes 2023. Há vagas para vários cursos gratuitos nas áreas de educação musical, artes cênicas e música erudita.

As inscrições poderão ser feitas até 16 de julho para os cursos de música e, para os cursos de artes cênicas, até 28 de julho, pelo site https://www.conservatoriodetatui.org.br/processo-seletivo/, ou presencialmente na secretaria do conservatório na sede da instituição, em Tatuí, na rua São Bento, 808, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h; no polo São José do Rio Pardo, na avenida Benedito dos Reis Scigliani, 255, Portal Buenos Aires, de segunda a sexta, das 8h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 22h.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução da logomarca da instituição - Fotomontagem Carlos Bozzo Junior/Folhapress

As provas, entrevistas e sorteios dos processos seletivos para os editais de música erudita serão realizados de forma presencial para candidatos com conhecimento musical, de forma virtual para candidatos sem conhecimento musical e apenas virtual para candidatos a vagas de educação musical. Já para o edital de artes cênicas, as vagas serão preenchidas por meio de sorteio, realizado remotamente com os candidatos inscritos.

Na área de música erudita, na sede da instituição, há um total de 105 vagas, distribuídas nos cursos de canto lírico, viola sinfônica, contrabaixo acústico, cordas dedilhadas históricas, viola barroca, viola da gamba, violino barroco, clarinete, flauta transversal, oboé, saxofone, trombone, trompa, tuba, trompete, flauta transversal, clarinete e violão clássico, além de inscrições para cadastro de reserva em outros cursos que estão com turmas completas.

Na área de educação musical, as vagas abertas são para musicalização infantil. No total, são 12 vagas para crianças que tenham seis anos completos ou que irão completá-los até 31 de agosto de 2023.

As 27 vagas abertas para cursos da área de música erudita no polo São José do Rio Pardo são para os cursos de viola sinfônica, violoncelo, contrabaixo acústico, piano colaborativo, flauta transversal, saxofone, eufônio, trombone, trompa, trompete, tuba e violão clássico. Nos cursos em que não há vagas imediatas, também haverá cadastro de reserva. Já na área de artes cênicas, estão disponíveis 110 vagas.

Interessados podem acessar os editais de cada área pelo site do Conservatório de Tatuí e conferir todos os detalhes, pré-requisitos e critérios de seleção. Todas as inscrições e cursos são gratuitos.

Boa sorte!