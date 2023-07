Acontece na quarta-feira (26), no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo, a abertura da exposição "B.B. King: Um Mundo Melhor em Algum Lugar", dedicada ao Rei do Blues, o guitarrista, cantor e compositor norte-americano B.B. King (1925-2015).

Inédita, a exposição, que tem término programado para o dia 8 de outubro, trará a São Paulo itens raros da vida e obra do artista, abordando temas de segregação racial e inclusão em uma experiência sensorial, que percorre épocas, fatos e conteúdos da vida de B.B. King, por meio de uma linha do tempo e do espaço.

O guitarrista B.B. King se apresentando na prisão do Condado de Cook, em 1971 - Divulgação/B.B.King Museum

No início da exposição, o público verá uma geometria preta e branca, representando a segregação racial. Pouco a pouco, essa configuração se transforma em uma paleta multicolorida, criando uma praça que celebra a diversidade e convida ao diálogo, sem esquecer do que ainda precisa ser superado.

B.B. King, nome artístico de Riley Ben King, nascido em Berclair, no Mississipi (EUA), e morto aos 89 anos, passou a infância nas plantações de algodão. O surgimento do blues e a consagração do artista como uma lenda do gênero estão dentro do contexto da segregação, uma separação causada pelos interesses políticos e econômicos da elite branca racista dos Estados Unidos da América, e legalizada até os anos 1960.

Ao lado do apresentador Dick Clark, o guitarrista B.B.King B.B. King é surpreendido com um bolo de aniversário no programa de televisão American Bandstand, em 1979 - Divulgação/B.B. King Museum

O cantor era conhecido como Rei do Blues e considerado o maior guitarrista do gênero de sua geração. Em quase 60 anos de carreira, B.B. King gravou mais de 50 discos. Entre seus hits, estão "Three O’Clock Blues", "The Thrill Is Gone", "Please Love Me" e várias canções que marcaram gerações. Entre os artistas influenciados por B.B. King estão os guitarristas Jimi Hendrix (1942-1970) e Carlos Santana.

Entre os itens que serão apresentados estão imagens do acervo do B.B. King Museum, de diversas fases da carreira do artista, desde o jovem Riley Ben King, aos 23 anos, com o violão Gibson L48, de Michael Ocs, até seu retrato exibindo o prêmio de Melhor Álbum de Blues Tradicional na 42ª Cerimônia do Grammy, em 2000. Além disso, a mostra ainda conta com as credenciais de todas as turnês realizadas por B.B. King no Brasil, nos últimos 30 anos, em diversos espaços e configurações. Um pin exclusivo distribuído por B.B. King para fãs ao final dos shows, o primeiro troféu Grammy recebido pelo cantor em 1971 e a icônica guitarra Gibson Lucille, assinada pelo bluseiro, em seu show em São Paulo, em 1993, também fazem parte do acervo.

EXPOSIÇÃO ‘B.B. KING: UM MUNDO MELHOR EM ALGUM LUGAR’

QUANDO De 26 de julho a 8 de outubro; terças a sextas, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

ONDE MIS (Museu da Imagem e do Som), av. Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo, tel.(11)2117-4777

QUANTO De R$ 10 a R$ 20, entrada gratuita às terças-feiras