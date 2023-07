Dando continuidade ao legado do cantor, compositor e violonista do grupo de samba rock Clube do Balanço, Marco Fábio Mattoli (1965-2022), uma das bandas mais suingadas da cidade de São Paulo entrará em estúdio, em setembro, para gravar o sexto álbum da banda, mas desta vez totalmente instrumental.

As músicas do novo repertório serão testadas ao vivo pelo grupo, diante do público, a partir desta quinta-feira (6), às 20h30, no Bar Obá, que fica no Jardim Previdência, em São Paulo.

O grupo Clube do Balanço que prepara álbum com músicas instrumentais - Divulgação

Mattoli tinha um sonho, entre vários outros, de gravar um disco totalmente instrumental com a banda que criou, em 1999, no intuito de reviver o samba rock. Leia em https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/08/mortes-cantor-e-compositor-foi-o-responsavel-pela-retomada-do-samba-rock-em-sp.shtml.

Prestes a ser realizado, o sonho conta com o aval crítico de quem for aos ensaios abertos do grupo, que irão acontecer durante este e o próximo mês. Por meio dessa espécie de laboratório, os integrantes do grupo poderão avaliar, diante das reações do público, quais músicas "deram pista", se as pessoas curtiram e se dançaram, antes de elencá-las para serem registradas no próximo álbum, ainda sem nome.

Os ensaios abertos já foi utilizados pela banda no álbum "Menina na Janela", lançado em 2014, e deu um ótimo resultado. "O público terá a oportunidade de interagir, cantar e ouvir os acertos e os erros da banda. Estamos prontos para esta sinergia maravilhosa e o público terá uma participação importante neste trabalho", disse um dos integrantes do grupo, o contrabaixista e compositor Gringo Pirrongelli.

Entre as músicas que serão apresentadas nos ensaios figuram "Que Coisa", do maestro Tiquinho; "Frigobar", de Marcelo Maita; "Cachorrada", de Edu Peixe; e "Balanço para o Inglês", de Gringo Pirrongelli. "Compus esta música em homenagem ao saudoso Paulo Inglês, uma figura de grande importância na cultura samba rock e em movimentos da música negra. Amigo pessoal de James Brown, sempre muito elegante, costumava ir nas domingueiras do Cruz da Esperança ", disse Gringo.

O grupo Clube do Balanço é formado por Tereza Gama (voz), Edu "Peixe" Salmaso (bateria), Gringo Pirrongelli (contrabaixo), Marcelo Maita (piano), Marco Aurélio "Tiquinho" (trombone), Fred Pince e Dino Oliveira (percussões) e Reginaldo "16 Toneladas" (trompete).

Bons ensaios!

ENSAIO ABERTO GRUPO CLUBE DO BALANÇO

QUANDO Quinta-feira (5), às 20h30

ONDE Bar Obá, r. Antônio Mariani, 322, jd.Previdência, São Paulo, tel. (11) 2359-5482

QUANTO R$ 10