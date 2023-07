Terá início nesta segunda-feira (31), às 12h, no espaço da Vila Junina montado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, o São João Paulo, evento que reúne comidas típicas do Nordeste e shows gratuitos até o dia 6 de agosto.

A abertura terá a presença do cearense Tarcísio do Acordeon. Para o restante da semana, já estão confirmados, entre outros, nomes como dos pernambucanos Alceu Valença e Geraldo Azevedo; dos paraibanos Flávio José, Capilé e Roberta Miranda; do sergipano Mestrinho; do potiguar Dorgival Dantas; e dos baianos Solange Almeida e Léo Santana.

Alceu Valença uma das atrações do São João Paulo - Foto: Eduardo Knapp/Folhapress

Além desses artistas, Leonardo, Solange Almeida, Léo Santana, a dupla César e Paulinho e Michel Teló, o grupo Raça Negra, Pablo, Léo e Júnior, Ceian Muniz, Thales Lessa, Mariana Aydar, Rastapé, Trio Virgulino, Rudã e Raphael, João Ormond e Ana Rafaela, Fernando e Fabiano, Barra da Saia, Paula Falcão e Trio Nordestino, estão programados para se apresentarem no evento. Veja programação completa em www.osaojoaopaulo.com.br.

A Vila Junina tem 10 mil metros quadrados e conta ainda com uma fogueira cenográfica, com 18 metros de altura, um coreto e 20 quiosques. Para homenagear cada região do Nordeste brasileiro serão estruturadas vilas decoradas que remetem aos costumes, tradições, culinária e cultura dos nove estados do Nordeste: Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Maranhão, Sergipe, Piauí, Alagoas, Bahia e Ceará.

O local estará aberto para acesso do público, de segunda a quinta-feira, a partir das 12h, e de sexta a domingo a partir das 11h. A programação musical começa às 14h, em três palcos instalados em locais diferentes: Ginásio, Coreto e Vila Junina.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução da logomarca do evento - Fotomontagem: Carlos Bozzo Junior/Folhapress

A entrada é gratuita, porém para garantir o ingresso é necessário fazer a reserva por meio da plataforma Sympla em https://www.sympla.com.br/evento/sao-joao-paulo/2093580.

Bons shows!

SÃO JOÃO PAULO

ARTISTAS Vários

QUANDO De 31 de julho a 6 de agosto

ONDE Ginásio do Ibirapuera, r. Manuel da Nóbrega, 15, Ibirapuera, São Paulo, tel. (11) 3887-3500.

QUANTO Gratuito