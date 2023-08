Acontece neste sábado (19), às 21h, o show do bluesman indiano Aki Kumar que irá apresentar músicas de seu álbum "Hindi Man Blues", além do single "Dilruba", lançado pela Sony Music Índia.

O artista, que nasceu Akarsha Kumar e foi criado em Bombaim, na Índia, mudou-se para San Jose, na Califórnia, em busca de uma oportunidade de trabalho na área de desenvolvimento de software na região do Vale do Silício. Contudo seu interesse pelo blues, em especial pela harmônica, o levou a desistir da profissão de engenheiro de softwares e viver exclusivamente de música, adotando o nome artístico Aki Kumar ao fundir elementos da música indiana com o blues.

O bluesman indiano Aki Kumar - Divulgação

Aki Kumar lançou dois álbuns de blues em parceria com os também gaitistas Gary Smith, David Barret e Kid Andersen: "Don’t Hold Back" (2014) e "It Takes Three" (2015). Em 2016, o músico lançou "Aki Goes to Bollywood" seu primeiro álbum pela Little Village Foundation, selo de Jim Pugh ex-pianista do cantor e guitarrista de blues Robert Cray. O trabalho foca na excêntrica mescla do blues com a música pop indiana.

Entre as músicas "Badan Pe Sitare", e "Eena Meena Deeka" misturam ao blues melodias e elementos corporais típicos dos clássicos filmes indianos.

Bom show!

SHOW AKI KUMAR

QUANDO Sábado (19), às 21h

ONDE Teatro do Sesc Belenzinho, r. Padre Adelino, 1000, Belenzinho, São Paulo (SP), tel. (11) 2076-9700

QUANTO De R$ 12 a R$ 40