Acontece neste sábado (2), no Teatro B32, às 20h, em São Paulo, o show "Luzes da Mesma Luz" com o compositor, cantor, violonista e arranjador paulistano Eduardo Gudin e a cantora e compositora carioca Fátima Guedes, acompanhados pela Orquestra Brasil Jazz Sinfônica.

O espetáculo promove o feliz reencontro de Gudin e Fátima que, em 2001, gravaram o álbum de mesmo nome, com arranjos orquestrais de Gudin para suas composições interpretadas por Fátima, em um projeto realizado pelo Sesc São Paulo.

A cantora e compositora Fátima Guedes e o cantor, arranjador, compositor e violonista Eduardo Gudin - Divulgação/Marco Aurelio Olimpio

O show, além de algumas canções do disco, apresentará, pela primeira vez, o primeiro movimento, "Tietê", do "Concerto Paulistano", composto e arranjado por Gudin para orquestra.

O Música em Letras entrevistou, com exclusividade, Eduardo Gudin, que em 1989 foi um dos criadores, juntamente com Arrigo Barnabé e Fernando Morais, da versátil Orquestra Brasil Jazz Sinfônica, atualmente sob o comando do maestro Ruriá Duprat.

Entre as músicas que serão apresentadas, estão "Verde" e "Paulista", as duas de Eduardo Gudin e Costa Neto; "Mordaça", de Gudin e Paulo César Pinheiro, além de "Velho Ateu", de Gudin e Roberto Riberti. "O ‘Verde’ é um tipo de samba, fica na fronteira do samba e da bossa nova, que é uma coisa que eu faço muito, naturalmente. ‘Paulista’ é uma música feita para a nossa grande avenida Paulista. ‘Mordaça’ é uma canção de um show importante, ‘Que a Nossa Emoção Sobreviva’, uma canção de resistência, da época da ditadura. E ‘Velho Ateu’ é um samba que escrevi para orquestra inteira. Um samba típico, de cantar em roda, de cantar pela rua", disse o compositor que também apresentará outro samba típico, "Ainda Mais", com música dele e letra de Paulinho da Viola.

O compositor Eduardo Gudin - Divulgação/Joana Gudin

Sobre o "Concerto Paulistano", que começou a ser composto há aproximadamente um ano e já tem o primeiro movimento concluído Gudin disse: "O primeiro movimento retrata o rio Tietê, desde a sua nascente, sua trajetória, sua poluição, e finaliza apontando para o futuro, na forma de um renascimento, como consequência da revolta de suas próprias águas. Os demais movimentos foram compostos e estão sendo estruturados e orquestrados".

Para Gudin, o segundo movimento do "Concerto Paulistano" representa o povo negro em São Paulo, tem uma linguagem sinfônica original e contemporânea, pois visa dar ao ouvinte a sensação da música negra produzida em São Paulo. "Já o terceiro movimento trará uma inusitada mistura da música italiana, ibérica, francesa e asiática, contemplando as principais imigrações, que tornaram o que São Paulo é hoje. Enquanto que o quarto e último movimento deste concerto traz uma visão futura de São Paulo, sem a violência e pobreza extremas e sem suas ruas habitadas por pessoas sem moradia digna. Uma São Paulo cordial, sem poluição e com menos desigualdade."

Perguntei ao compositor em que o público deve prestar atenção durante a execução de "Tietê"? "O público deve tentar enxergar o rio, seu movimento, suas dificuldades, a sobrevivência e o final, que é apoteótico, o renascimento do rio Tietê em toda a sua essência."

Esta será a primeira vez que "Tietê" será executado. "A minha expectativa é que eu consiga passar a ideia do rio Tietê traduzida para orquestra, para o movimento, os instrumentos, acabando com uma tonalidade maior, simbolizando um renascimento do rio."

A cantora Fátima Guedes - Divulgação

Perguntado em que a cantora Fátima Guedes se difere de outras cantoras, Gudin respondeu: "No fato de ela ser uma compositora, uma maravilhosa compositora. Ela canta como uma compositora. Ela canta com muita facilidade, é extremamente afinada, mas a grande diferença é que ela canta como uma compositora".

O que o público deve ter em mente quando for assistir a este espetáculo? "Ver essa orquestra junto com um de seus criadores. Fiz um concerto para ela e é muito emocionante para mim, depois de tantos anos, estar com essa orquestra, ver que até hoje ela existe, continua atuando. É uma orquestra original. Talvez no mundo inteiro não haja outra igual. É uma coisa muito brasileira."

Bom show!

SHOW ‘LUZES DA MESMA LUZ’

ARTISTAS Eduardo Gudin, Fátima Guedes e Orquestra Brasil Jazz Sinfônica

QUANDO Sábado (2), às 20h

ONDE Teatro B32, av. Brig. Faria Lima, 3732, Itaim Bibi, São Paulo tel. (11) 3058-9100

QUANTO De R$ 60 a R$ 120, ingressos podem ser adquiridos através do site do Teatro B32 em https://teatrob32.byinti.com/#/event/temporada-brasil-jazz-sinfonica-no-teatro-luzes