Em 2024, a OSESP (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) celebrará 70 anos de atividades e, como parte deste ano comemorativo, a Fundação Osesp realiza a primeira edição do Concurso Compositoras Latino-Americanas.

Serão aceitas na competição apenas obras sinfônicas inéditas, com duração entre 7 e 10 minutos, nas quais poderão ser abordados os temas "70 Anos da Osesp", "Celebração Cultural" e "Celebração da Arte e Cultura das Américas".

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo - Divulgação/Beatriz de Paula

Não há restrição etária para participar, as compositoras devem ser naturais ou naturalizadas de países da América-Latina, critério que engloba vinte nações: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

As três peças finalistas do concurso serão executadas pela Osesp em um concerto aberto ao público, na Sala São Paulo, no dia 19 de fevereiro de 2024, sob a regência do diretor musical e regente titular da orquestra, Thierry Fischer.

Após a finalização do concurso, será realizada a gravação da execução, também pela Osesp, da obra vencedora entre as três finalistas. O fonograma resultante dessa gravação fará parte de um álbum em celebração dos 70 anos da orquestra, que também reunirá encomendas feitas aos compositores Andrew Norman, Clarice Assad, Esteban Benzecry, Felipe Lara, Heinz Holliger e Unsuk Chin.

Além da oportunidade de ter sua obra gravada e incluída em um álbum da Osesp, a vencedora receberá um prêmio no valor de cinco mil dólares.

As inscrições para o concurso devem ser feitas até 25 de novembro de 2023, às 23h59 (horário de Brasília); todas as regras sobre as inscrições podem ser consultadas no edital do concurso em http://www.salasaopaulo.art.br/upload/2023-edital-compositoras/osesp-concurso-compositoras_portugues.pdf .

Boa sorte!