Acontece neste domingo (6), a partir das 14h, no Espaço Maria Zélia, no bairro do Belenzinho, em São Paulo, a roda de samba comandada pelo grupo Quintal dos Prettos.

Quem manda, e bem, na área é a dupla Prettos, formada pelos irmãos Magnu Sousá e Maurilio de Oliveira, que contam com o apoio de 10 músicos para manter o samba quente e suingado por quatro horas seguidas, sem intervalo.

Grupo Quintal dos Prettos, que se apresenta neste domingo, na zona leste, em São Paulo - Divulgação

O evento, que acontece sempre no 1º domingo do mês, em São Paulo, e recebe mais de 2 mil pessoas por edição, refaz a atmosfera das antigas rodas de samba que aconteciam nos anos 1980 para o deleite de jovens, adultos, idosos e crianças que curtem ou querem conhecer melhor o gênero .

Os irmãos, cantores, instrumentistas, compositores e arranjadores Magnu Sousá e Maurilio de Oliveira amealham 25 anos de carreira, com colaborações da madrinha da dupla, Beth Carvalho (1946-2019), além dos cantores Maria Rita, Diogo Nogueira, Jair Rodrigues (1939-2014), Emicida e Paulo Miklos, entre outros nomes da MPB.

A dupla integrou o grupo Quinteto em Branco e Preto por 18 anos e fundaram, no ano 2000, o projeto Comunidade Samba da Vela, movimento de expressão na cena do samba brasileiro, sempre com a mesma intenção: manter viva a tradição do samba.

Bom samba!

RODA DE SAMBA DO GRUPO QUINTAL DOS PRETTOS

QUANDO Domingo (6), a partir das 14h

ONDE Vila Maria Zélia, r. José Pinheiro Bezerra, 100, Belenzinho, São Paulo

QUANTO De R$ 55 a R$ 950 (camarote) em https://www.sympla.com.br/evento/quintal-dos-prettos/2059895