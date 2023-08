O festival de música caipira Violeira Rose Abrão, criado em 1983 e realizado anualmente na cidade de Barretos São Paulo, está com inscrições abertas até a próxima quarta-feira (9).

O concurso, que traz músicas com letras e melodias inéditas, terá a fase eliminatória dividida em semifinal e final a serem realizadas no Mercado Municipal de Barretos Henrique Arutim, no interior de São Paulo, no dia 12 de agosto. Na final, serão apresentadas para a comissão julgadora dez músicas classificadas.

Edição passada do festival Violeira Abrão - Divulgação

Para fazer a inscrição, as músicas devem necessariamente ser em gênero raiz, mais conhecido como música caipira. Além disso, essas músicas deverão ser autorais, com letras e melodias inéditas, ou seja, nunca terem sido gravadas ou editadas em discos, fitas, CDs ou DVDs comerciais através de gravadoras. Também não poderão ter sido veiculadas na internet, em sites e redes sociais, ou em outros concursos musicais. Cada compositor poderá inscrever até duas músicas inéditas.

Em todas as fases, os autores serão responsáveis pelo arranjo e apresentação das músicas, que poderão ser interpretadas por duplas ou trios, sendo obrigatória a presença de uma viola de 10 cordas, instrumento que caracteriza a música raiz. Para garantir a originalidade também é proibido música sequenciada com teclado, ritmo eletrônico e playback.

O regulamento completo com as orientações para o envio das composições, assim como a ficha de inscrição de preenchimento obrigatório, estão disponíveis em https://www.independentes.com.br/festadopeao/pdf/2023/violeira-37.pdf.

A premiação total será de R$ 10 mil.

Boa sorte!