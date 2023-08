Acontece neste sábado (12), às 17h, no parque Villa-Lobos, em São Paulo, a apresentação gratuita do "Concerto Popular Brasileiro" protagonizada pelo cantor Diogo Nogueira e Orquestra Ouro Preto.

Em julho deste ano, o concerto foi visto, na praia de Copacabana (RJ) por mais de 30 mil pessoas que puderam contemplar a mistura da sonoridade erudita com a popular, sob a regência do maestro Rodrigo Toffolo.

O cantor Diogo Nogueira apresentando-se com a Orquestra Ouro Preto - Divulgação

O espetáculo apresenta um repertório que homenageia nomes do samba, mas sem se limitar ao gênero, reunindo também canções de compositores da MPB entre eles Cazuza (1958-1990), com "Codinome Beija-Flor"; Djavan, com "Flor de Lis" e Ivan Lins com "Madalena".

Sucessos de Diogo Nogueira, como "Pé na Areia" e "Tô Fazendo a Minha Parte", também estão no programa. "Vai ser muito especial fazer esse espetáculo ao lado da Orquestra Ouro Preto. São músicos incríveis, muito talentosos, comandados pelo maestro Rodrigo Toffolo. Estou ansioso para nos encontrarmos novamente no palco e revisitarmos o melhor do cancioneiro popular brasileiro, sucessos dos grandes mestres da música nacional. Será inesquecível", disse Diogo Nogueira.

A parceria entre Diogo e a orquestra começou em 2021, quando, durante a pandemia, gravaram o encontro pelo projeto "SulAmérica Sessions", exibido pela internet e canais fechados.

Mas atenção! É necessária a retirada antecipada de ingressos pelo Sympla, pois a entrada está sujeita à lotação do espaço. A abertura dos portões acontece três horas antes do espetáculo.

Bom espetáculo!

CONCERTO POPULAR BRASILEIRO

ARTISTAS Diogo Nogueira e Orquestra Ouro Preto

QUANDO Sábado (12), 17h, abertura dos portões a partir das 14h

ONDE Parque Villa-Lobos, av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto dos Pinheiros, São Paulo, tel. (11) 2683-6302

QUANTO Gratuito em https://bit.ly/3YjOJ0o