Quatro dos melhores pianistas brasileiros da atualidade, André Mehmari, Salomão Soares, Tiago Costa e Hercules Gomes, se apresentam neste final de semana, no Sesc Belenzinho, em São Paulo. "Rosa dos Ventos", o espetáculo que reúne os quatro grandes talentos, percutindo no mesmo palco 352 teclas, acontece nesta sexta-feira (25) e sábado (26), às 21h.

"É um projeto inédito na minha carreira, uma experiência nova e muito interessante. Compus uma peça, ‘Rosa dos Ventos’, explorando as características de cada pianista e procurando criar um discurso contemporâneo musical, que aborda uma grande variedade de estados de espírito e de afeto. Vamos explorar bem esta formação tão inusitada e tão difícil de se ver. É um projeto ambicioso, e tenho certeza que vai ser um prazer estar perto desses amigos para criarmos músicas juntos. Vamos fazer um lindo encontro. Até onde eu sei no país é inédito, um projeto bem estimulante e também engrandecedor para todos os participantes", disse Mehmari, que mantém uma sólida carreira internacional de solista, além de ter criado duos expressivos com músicos como o também pianista Mário Laginha, o clarinetista Gabriele Mirabassi, e com as cantoras, Ná Ozzetti, Maria Bethânia e Mônica Salmaso.

Da esquerda para a direita os pianistas Salomão Soares, Hercules Gomes, Tiago Costa e André André Mehmari - Divulgação/Matheus Jose Maria

O paraibano Salomão Soares acrescenta: "É uma honra fazer parte deste projeto com três grandes referências para mim. Me sinto muito lisonjeado de fazer parte deste quarteto e fazer algo inédito com quatro pianos juntos em um teatro incrível. Sou muito grato pelo convite. Acho que vai ficar um projeto muito interessante e muito bonito". Difícil ser de outra forma, pois de sua parte o experiente pianista, que já tocou com o multi-instrumentista Hermeto Pascoal, o baterista Nenê, além do saudoso saxofonista Vinicius Dorin (1962-2016), entre outros grandes instrumentistas, sempre garante momentos excelentes em suas apresentações.

O capixaba Hercules Gomes também acumula anos de experiência tocando ao lado de nomes como o do multi-instrumentista Arismar do Espirito Santo, do compositor e flautista Letieres Leite (1959-2021), do violonista Alessandro Penezzi e do baterista Wilson das Neves (1936-2017). Segundo o pianista, "este projeto lindo demorou para acontecer, mas enfim deu certo. E estou muito feliz, especialmente por que são estes grandes músicos que participam. Sou muito fã desses caras. Estamos compondo muitas coisas boas e especiais para este show. Vem coisa boa ai!", disse Hercules Gomes.

Já o pianista, regente, compositor e arranjador Tiago Costa tocou, gravou e escreveu para as cantoras Rosa Passos, Maria Rita, Vânia Bastos, Joyce, Zizi Possi, Fafá de Belém e Leila Pinheiro, além de ter enriquecido com seu som e arranjos apresentações ao lado do violonista Chico Pinheiro, da dupla Sá e Guarabira, do "cachorrão" Jair Rodrigues (1939-2014), do trombonista Bocato e dos cantores Gilberto Gil, Ivan Lins, João Bosco, Lenine, Dori Caymmi e José Luis Mazziotti. "A gente nunca tem chance de tocar com quem temos afinidade e logo tenho oportunidade de tocar com três (pianistas), cada um com sua linguagem, história e de diferentes gerações. Vamos trazer um resultado muito rico, justamente por ter este diferencial, cada um com sua história vai formar um espetáculo muito bonito. Outro ponto forte é que está sendo produzido um repertório, músicas inéditas, escritas especialmente para este concerto", disse Tiago.

Bom show!

SHOW ‘ROSA DOS VENTOS’

ARTISTAS André Mehmari, Salomão Soares, Tiago Costa e Hercules Gomes

QUANDO Sexta-feita (25) e sábado (26), às 21h

ONDE Sesc Belenzinho, r. Padre Adelino, 1000, Belenzinho, São Paulo, tel. (11) 2076-9700

QUANTO De R$ 12 a R$ 40