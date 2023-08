O duo formado pelo contrabaixista, compositor e arranjador Zéli Silva com o saxofonista, compositor e arranjador Vitor Alcântara apresenta nesta quarta-feira (23), às 21h, no Azucar Club Latino, na Vila Madalena, em São Paulo, o repertório do álbum "Acordo", recentemente lançado pela dupla.

Por que você deve assistir a essa apresentação? Pelas várias razões aqui elencadas.

O contrabaixista Zeli Silva e o saxofonista Vitor Alcântara - Divulgação/Hilton Ribeiro

Os dois músicos, que abarcam vasta experiência profissional, ampliam nessa apresentação do repertório de "Acordo", além de outras músicas conhecidas da MPB, a pegada camerística e suinganda já demonstrada no álbum anterior da dupla, "Duo" (2009).

Zéli Silva e Vitor Alcântara tocam juntos há mais de 20 anos e há cerca de dez apresentam-se em duo, mesclando os sons de seus instrumentos em busca de texturas e contrastes sonoros inusitados por meio de muita improvisação. Experiência nessa área não lhes falta.

Na apresentação desta quarta-feira, Zéli e Vitor prometem uma viagem musical intimista, com sonoridade diferente, expressando diálogos musicais no tempo e no espaço. "Mostraremos entre alguns temas ‘Teresa’, composição de minha autoria que traz referências do samba-canção, do tango e do choro. O baixo usa a técnica com harmônicos, que gera uma textura específica. Já a música 'Takata', do Vitor, foi feita como consequência de um estudo de harmonia cromática em cadências harmônicas simétricas, sobre um ritmo de samba em 7/8. Tocaremos também ‘O Tempo Não Apagou’, um clássico do mestre Paulinho da Viola, que visitado pelo duo como forma de homenagem, traz a melodia e o suingue como guias libertários", disse Zéli.

Há muito que Vitor Alcântara atua ao lado de artistas e bandas consagradas como o percussionista Airto Moreira, o baterista Billy Cobham, a Banda Mantiqueira e a Brazilian Scandinavian Jazz Orchestra, entre outras. O músico já participou de turnês pelo Brasil, Estados Unidos e Europa, mostrando seu som forte, preciso, bonito e cativante.

Zéli Silva já tocou com a violonista Badi Assad, as cantoras Rosa Passos, Leni Andrade e a atriz e cantora Letícia Sabatella, entre outras, além de ter lançado cinco álbuns, com participações de convidados como João Donato (1934-2023), Sergio Santos, Filó Machado e Arismar do Espírito Santo. Saiba mais sobre Zéli Silva em https://musicaemletras.blogfolha.uol.com.br/2016/02/18/zeli-silva-da-caravana-tonteria-de-tonto-nao-tem-nada/.

Por fim, esta é uma excelente oportunidade para se ouvir e ver de perto dois grandes talentos reunidos em nome da música e não em projeção do ego de cada um, demonstrando desta maneira que na arte de amealhar os sons a música é soberana e deve sempre ser respeitada como tal. Ambos sabem que um músico que respeita a música é grande sem ser soberbo, enquanto o músico ruim é soberbo sem ser grande.

Bom show!

SHOW ‘ACORDO’

ARTISTAS Zéli Silva e Vitor Alcântara

QUANDO Terça-feira (23), às 21h

ONDE Azucar Club Latino, r. Aspicuelta, 366, Vila Madalena, São Paulo, tel. (11) 3813-6858

QUANTO De R$ 25 a R$ 30