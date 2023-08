Acontece neste sábado (2º), às 21h, e domingo (3), às 18h, no teatro do Ses Pompeia, em São Paulo, o show "Coração Bifurcado", do compositor, violonista e cantor carioca Jards Macalé, acompanhado por uma banda formada por mulheres.

O álbum "Coração Bifurcado", com 12 faixas, tem direção musical de Jards Macalé e direção artística de Romulo Fróes. Este é o décimo-terceiro álbum de inéditas do compositor carioca que para a apresentação do novo trabalho montou uma banda feminina formada por musicistas excelentes: Maíra Freitas (teclado), Navalha Carrera (guitarra), Lelena Anhaia (baixo), Aline Gonçalves (sopros), Victoria dos Santos (percussão) e Flávia Belchior (bateria).

O cantor e compositor carioca Jards Macalé - Divulgação/Leo Aversa

Grande parte das músicas do novo projeto foi composta durante os dois anos de isolamento da pandemia da Covid-19, mostrando ser possível cantar o amor em meio ao caos. "Desde antes da pandemia, foi batendo um sentimento de que o ódio crescia, a cizânia crescia, o desentendimento orgânico no Brasil crescia. Então, resolvi fazer um disco falando de amor como um gesto político, mas também amoroso", disse Jards Macalé.

Entre as músicas, "Amor in Natura" e "A Arte de Não Morrer", de Macalé e Capinam, "Mistérios do Nosso Amor" e "O Amor Vem da Paz", dele com Ronaldo Bastos, além de canções escritas com outros parceiros como "Coração Bifurcado", dele e Kiko Dinucci, "A Foto do Amor", com Rodrigo Campos, "Você Vai Rir", com Clima, "Simples Assim", com Romulo Fróes e "Grãos de Açúcar", com Aline Coutinho.

Clássicos que marcaram as cinco décadas de sólida carreira de Jards Macalé, que celebrou 80 anos se dividindo entre o lançamento do novo álbum e vários outros projetos, também estão garantidos no espetáculo.

Bom show!

SHOW ‘CORAÇÃO BIFURCADO’

ARTISTA Jards Macalé

QUANDO Sábado (2), às 21h, e domingo (3), às 18h

ONDE Teatro do Sesc Pompeia, r. Clélia, 93, Água Branca, tel. (11) 3871-7700

QUANTO De R$ 15 a R$ 25