Dois reconhecidos violonistas, Badi Assad e Romero Lubambo, se apresentam em São Paulo. Badi Assad faz show, gratuito, neste sábado, às 20h, no Itaú Cultural, e Romero Lubambo, com ingressos pagos, na quinta-feira (17), às 20h, no Sesc Ipiranga.

No show da violonista, cantora e compositora, seu álbum "Ilha" será o foco do espetáculo. Já na apresentação do violonista, guitarrista, arranjador e compositor, o jazz irá homenagear a musicalidade de Minas Gerais durante o espetáculo "Minas é Jazz".

A violonista e compositora Badi Assad - Divulgação

Badi Assad (voz e violão) conta com Meno Del Picchia (contrabaixo e samples) e Décio 7 (bateria e samples), para apresentar as composições de "Ilha". Romero Lubambo estará ladeado por músicos mineiros que tocaram com Milton Nascimento, como Christiano Caldas (piano), Lincoln Cheib (bateria) e Eneias Xavier (baixo), para homenagear "Bituca".

No show de Badi, composições de suas parcerias com artistas de alto quilate como Lucina, Chico César, Alzira E, Dani Black e Lívia Mattos. Entre as músicas, "Fruto", "Eterno", "Ilha das Flores", "Ilha do Amar", "Olhos d’água" e "Palavra". No show de Lubambo, o quarteto do artista trará composições autorais com influências do violão de Minas Gerais, reverenciando, por exemplo, os violonistas e guitarristas Toninho Horta e Juarez Moreira.

O violonista e compositor Romero Lubambo - Divulgação

Badi Assad foi considerada pela revista Guitar Player uma das 100 melhores artistas do mundo. Romero Lubambo, nascido no Rio de Janeiro, estudou violão clássico e erudito desde jovem e vive em Nova York há 35 anos, tocando com os melhores músicos de jazz e do blues pelo mundo.

Bons shows!

SHOW BADI ASSAD

ARTISTA Badi Assad

QUANDO Sábado (12), às 20h

ONDE Sala Itaú Cultural, av. Paulista, 149, Bela Vista, São Paulo, tel. (11) 2168-1777

QUANTO Gratuito

SHOW ‘MINAS É JAZZ’

ARTISTA Romero Lubambo

QUANDO Quinta-feira (17), às 20h

ONDE Teatro Sesc Ipiranga, r. Bom Pastor, 822, Ipiranga, São Paulo, tel. (11) 3340-2000

QUANTO De R$ 12 a R$ 40