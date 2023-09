A cantora e compositora Alzira E e o grupo Corte, formado por ela, Marcelo Dworecki (baixo), Cuca Ferreira (sax), Daniel Verano (trompete e sintetizador) e Fernando Thomaz (bateria), apresentam nesta sexta-feira (15), às 20h, no Sesc Avenida Paulista, em São Paulo, o show de lançamento do álbum "Mata Grossa".

O disco contou com participações especiais de Ney Matogrosso, Tetê Espíndola, Marina Peralta, Iara Rennó e Luz Marina. O show apresenta o repertório do álbum que traz, entre outras parcerias de Alzira E, "Mata Grossa", composta com Iara Rennó, "Sobra Falta", de Alzira E com Alice Ruiz, "Dose Exata", dela com o poeta arrudA, "Beaba", dela com Peri Pane, que participou da gravação engrossando o vocal, além de canções do mais novo parceiro de Alzira E, Tiganá Santana, que contribuiu com quatro canções no novo disco: "Palavra de Honra", "Cena", "Coiote" e "Chão do Abandono".

Alzira E e banda Corte - Divulgação

"Mata Grossa", lançado nas plataformas digitais no dia 8 de setembro, conta com nove músicas no total, sendo "Filha da Mãe" a única composição assinada apenas por Alzira E, mas que tem a participação especial do cantor Ney Matogrosso. O CD estará disponível pelo selo Circus.

Bom show!

LANÇAMENTO CD ‘MATA GROSSA’

ARTISTAS Alzira E e grupo Corte

QUANDO Sexta-feira (15), às 20h

ONDE Sesc Avenida Paulista, av. Paulista, 119, Bela Vista, São Paulo, tel. (11) 31700800

QUANTO De R$ 10 a R$ 30