A cantora, compositora e professora Bia Goes apresenta neste sábado (16), às 21h, no Sesc Belenzinho, em São Paulo, o show de seu álbum "Nosso Chão".

Há muito que Bia Goes tem a música como sua companheira de vida. Além de professora de canto popular no Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, em Tatuí (SP), a artista é filha da exímia pianista e arranjadora Silvia Goes e do multi-instrumentista e compositor Arismar do Espírito Santo, pais do contrabaixista, compositor e também arranjador Thiago do Espírito Santo.

A cantora Bia Goes, que se apresenta neste sábado, no Sesc Belenzinho, em São Paulo - Divulgação

No show de sábado Bia será acompanhada por seu marido, Ricardo Valverde (vibrafone e direção musical), Cauê Silva (percussão) e Marcos Paiva (contrabaixo), contemplando ritmos brasileiros e zuelas (cantigas) aprendidas no candomblé Angola, que retratam a beleza do canto para os orixás.

"Nosso Chão" (2022) é o terceiro álbum lançado pela cantora que anteriormente gravou "Bia Goes - Todo Mundo Quer Dançar Baião" (2013) e "Três em 3x4" (2011). Trabalhos que foram mostrados em shows realizados no Brasil, Itália e Portugal com muito sucesso.

Bom show!

SHOW ‘NOSSO CHÃO’

ARTISTA Bia Goes

QUANDO Sábado (16), às 21h

ONDE Sesc Belenzinho, r. Padre Adelino, 1000, Belenzinho, São Paulo, tel. (11) 2076-9700

QUANTO De R$ 12 a R$ 40