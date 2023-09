Acontece neste sábado (2), às 20h, e domingo (3), às 18h, no teatro do Sesc Ipiranga, em São Paulo, o show "SambadorA", no qual a cantora Verônica Ferriani celebra com muita categoria o samba paulista.

Ferriani é do ramo, já dividiu palco com vários nomes fortes do gênero, entre eles Beth Carvalho (1946-2019), Monarco (1933-2021), Élton Medeiros (1930-2019), Almir Guineto (1946-2017), Martinho da Vila, sua filha Mart’nália, Moacyr Luz, além de Germano Mathias (1934-2023) e Oswaldinho da Cuíca.

As cantoras Verônica Ferriani, Adriana Moreira e Amanda Maria - Divulgação

O espetáculo deste final de semana conta ainda com as cantoras Adriana Moreira e Amanda Maria, as duas convidadas a cantarem com Ferriani "Mente", de Paulo Vanzolini e Eduardo Gudin, "Abrigo de Vagabundos", de Adoniran Barbosa e "Tradição", de Geraldo Filme, em meio a sambas e canções de compositores como Criolo, Douglas Germano e Luísa Maita.

Esta é uma excelente oportunidade para se surpreender diante de três talentosas cantoras mostrando só o filé do samba paulista da antiga e da atualidade.

Bom show!

SHOW ‘SAMBADORA'

ARTISTAS Verônica Ferriani, Adriana Moreira e Amanda Maria

QUANDO Sábado (2), às 20h e domingo (3), às 18h

ONDE Teatro do Sesc Ipiranga, r. Bom Pastor, 822, Ipiranga, São Paulo, tel. (11) 3340-2000

QUANTO De R$ 12 a R$ 40