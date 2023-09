Acontece desta sexta-feira (29) a domingo (1º), no Transamérica Expo Center, em São Paulo, a segunda edição da Conecta+Música e Mercado, feira que traz lançamentos e oportunidades de compra de instrumentos, acessórios e equipamentos com descontos diretos para o consumidor.

Uma programação de shows e workshops também acontece durante os três dias de evento, que espera receber mais de 15 mil pessoas, entre artistas, produtores, educadores e profissionais ligados a toda a cadeia do setor, com novidades em equipamentos, tecnologia e experiências de mais de uma centena expositores.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução da logomarca da feira - Fotomontagem Carlos Bozzo Junior/Folhapress

Apresentações musicais e workshops dedicado a novidades em tecnologia, de fabricantes, marcas globais, luthiers e lojas que farão venda diretamente ao público, com preços especiais também fazem parte do evento.

Entre os músicos, algumas das presenças confirmadas são o baixista Felipe Andreoli (Angra e 4Action), o guitarrista Lúcio Maia (ex-Nação Zumbi) e o baixista e produtor musical Celso Pixinga, que comemora 43 anos de carreira, além de John Mlynczak, presidente e CEO da NAMM, a associação nacional de música dos Estados Unidos.

Entre as novidades há instrumentos voltados para pessoas com deficiência, um piano que é tocado a distância, guitarras com madeira da Amazônia e pinturas especiais, luthiers que afinam e consertam instrumentos na hora e plataformas de tecnologia para streaming.

Entre os instrumentos fabricados para pessoas com deficiência há o teclado musical de grandes dimensões Big_KBD, com 25 teclas robustas e sensíveis ao toque, ampla gama de efeitos sonoros e recursos de controle por comandos Midi, o que é versátil para músicos com diferentes necessidades.

Com foco direcionado no backstage a Casa do Roadie, uma startup voltada para facilitar a vida dos profissionais que dão todo o apoio técnico para as apresentações, oferece produtos voltados a facilitar a vida dos roadies, como a rara fita crepe preta e cintos de utilidade, entre outros 2.000 itens a pronta entrega.

Um dos destaques dos shows que vão rolar no evento é a comemoração dos 43 anos de carreira e 70 de vida do baixista Celso Pixinga, que traz a banda Time Out para comemorar na sexta-feira (29), a partir das 20h, para fechar a noite no palco principal.

Pixinga, filho do saudoso cavaquinista Xixa, é considerado um baixista "mestre do slap" e tem uma longa carreira como compositor, arranjador, diretor musical e educador. Pixinga já trabalhou com nomes como Gal Costa, Evandro Mesquita, Ângela Rô Rô e Kiko Loureiro, entre tantos outros.

Essas são apenas algumas das atrações da segunda edição da Conecta+Música e Mercado. Compareça e confira de perto a diversidade que a feira oferece a itens e conteúdos ligados à arte de amealhar os sons.

Confira programação completa em https://conecta.musicaemercado.org/.

CONECTA+MÚSICA E MERCADO

QUANDO De sexta-feira (29) a domingo (1º); sexta-feira, das 11h às 21h; sábado, das 10h às 21h; e domingo, das 10h às 20h

ONDE Transamérica Expo Center, em São Paulo, av. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro, São Paulo

QUANTO De R$ 23,50 a R$ 65