O conservatório de Tatuí, no interior de São Paulo, está com inscrições gratuitas e abertas para o 1º Concurso de Música de Câmara e o 1º Concurso de Conjunto Popular. Em cada concurso, os vencedores abocanharão prêmios em dinheiro que variam entre R$ 5 a R$ 10 mil.

Para o 1º Concurso de Conjunto Popular, grupos vocais ou instrumentais que se encaixem nessa categoria poderão se inscrever. Valem formações como duos, trios, quartetos, quintetos, sextetos, septetos, octetos e nonetos, abrangendo uma variedade de estilos musicais, desde regionais de choro até grupos vocais a capela.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução da logomarca do conservatório - Fotomontagem Carlos Bozzo Junior/Folhapress

O concurso visa estimular a produção conjunta nos gêneros populares, incentivar e reconhecer jovens talentos na área da música no intuito de que tais artistas demonstrem suas habilidades musicais e criatividade, além de promover a cultura popular brasileira e sul-americana. A idade máxima dos participantes deve ser de 30 anos completos na data de inscrição.

As inscrições para o 1º Concurso de Conjunto Popular, que homenageia o maestro Antônio Carlos Neves Campos (1948-2013), estão abertas até o dia 9 de novembro e podem ser feitas pelo link https://www.conservatoriodetatui.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Edital-1o-Concurso-Jovem-de-Conjunto-Popular-do-Conservatorio-de-Tatui-em-homenagem-ao-Maestro-Antonio-Carlos-Neves-Campos.pdf.

Saiba mais sobre o maestro Antônio Carlos Neves Campos em https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/10/1364115-antonio-carlos-neves-campos-1948-2013---maestro-foi-de-orquestras-a-cds-de-toquinho.shtml.

A premiação do 1º Concurso de Conjunto Popular será dividida em três categorias: primeiro, segundo e terceiro lugares, que receberão premiações no valor de R$ 10 mil, R$ 7,5 mil e R$ 5 mil, respectivamente. Além da premiação em dinheiro, os grupos vencedores poderão ser convidados a integrar a programação de recitais das semanas de prática de conjunto do conservatório de Tatuí.

O concurso consistirá em duas fases, a eliminatória, que será realizada online, com base na análise de vídeos e documentação enviada pelos grupos inscritos, e a fase final, que ocorrerá presencialmente no Salão Villa Lobos, na cidade de Tatuí (SP).

Para se inscrever, grupos interessados devem preencher todos os campos do formulário de inscrição. Apenas uma inscrição por grupo será aceita, e cada candidato pode participar de apenas um grupo. Na etapa eliminatória, cada conjunto popular deve gravar duas músicas em estilos contrastantes brasileiros e sul-americanos, com duração mínima de três a cinco minutos por música, máximo de 10 minutos para a primeira fase. Essas duas músicas também serão apresentadas na fase final.

A publicação da lista dos grupos selecionados para a fase final será divulgada entre 28 e 29 de novembro de 2023, no site da instituição.

Já o 1º Concurso de Música de Câmara, em homenagem ao professor e violoncelista João Baptista Del Fiol (1908-2000), tem como objetivo promover e reconhecer o talento de grupos de música de câmara. Interessados poderão se inscrever té o dia 9 de novembro e podem ser feitas pelo link https://www.conservatoriodetatui.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Edital-1o-Concurso-Jovem-de-Musica-de-Camara-do-Conservatorio-de-Tatui-em-homenagem-ao-professor-Joao-Del-Fiol.pdf.

De acordo com o edital, as formações variam de duos a nonetos, desde que todos os membros tenham até 30 anos completos na data de inscrição. O concurso será dividido em duas fases, a eliminatória, que consistirá na análise de vídeos e documentação enviada online, e a final, que será realizada presencialmente no Salão Villa Lobos, na cidade de Tatuí, no interior de São Paulo. Os candidatos selecionados devem estar disponíveis para a fase final, sob pena de cancelamento da inscrição. O recital de premiação ocorrerá no mesmo dia da fase final.

Os grupos vencedores receberão prêmios em dinheiro, além da oportunidade de se apresentarem nas Semanas de Música de Câmara do Conservatório de Tatuí.

Os interessados devem ler atentamente o edital e preencher corretamente todos os campos da ficha de inscrição, sendo aceita apenas uma inscrição por grupo. Cada candidato pode inscrever-se em apenas um grupo. Os grupos devem gravar duas obras ou movimentos, com duração de cinco a 20 minutos cada, e enviar os links separadamente. Além disso, é necessário fornecer documentos e informações específicas, conforme indicado no edital.

A comissão julgadora será composta por instrumentistas e docentes de música e avaliará os grupos com base em critérios técnicos e interpretativos, incluindo a escolha do repertório, afinação, articulação, equilíbrio de vozes e fraseado. A publicação da lista dos grupos selecionados para a fase final será divulgada entre 28 e 29 de novembro, no site da instituição.

Mais informações ou dúvidas sobre o 1º Concurso de Música de Câmara e o 1º Concurso de Conjunto Popular, entrar em contato pelos números de tel. (15) 3205-8443 / (15) 3205-8447/ (15) 3205-8448 e WhatsApp: (15) 99815-1665.

Boa sorte!