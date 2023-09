Acontece neste domingo (24), às 19h30, no teatro Viradalata, no bairro do Sumaré, zona oeste de São Paulo, o show de lançamento do álbum "Saveiro", no qual o grupo Ôctôctô homenageia o compositor e cozinheiro Julio Valverde.

Reconhecido como mestre de cultura popular e guardião da memória da tradição oral, o griô soteropolitano Julio Valverde, 80, é pai do vibrafonista Ricardo Valverde, do violonista e cantor Guilherme Valverde, e da cantora Juliana Valverde, além de ter sido proprietário do restaurante Soteropolitano, na Vila Romana, fechado na pandemia de Covid-19.

O compositor Julio Valverde - Divulgação

Já o grupo Ôctôctô, que o homenageia em "Saveiro", tem 15 anos de existência e, neste que é o terceiro disco da trupe, mais uma vez tempera com maestria samba, baião, lambada, ijexá, entre outros ritmos presentes na MPB, com arranjos de música de câmara. Os outros dois álbuns do grupo, que merecem ser ouvidos com atenção, "Ôctôctô" (2013) e "Ôctôctô Oito" (2018).

Saiba mais sobre o grupo formado por colegas do curso de música da USP (Universidade de São Paulo), os integrantes Cibele Palopoli (flauta transversal), Luis Santiago Málaga (clarone, saxofones alto, tenor e barítono), Felipe Roque (trompete), Edinaldo dos Santos (trombone), Yuri Prado (guitarra), Márcio Modesto (piano), Rubens de Oliveira (bateria e percussão) e Miguel Antar (contrabaixo acústico), em https://musicaemletras.blogfolha.uol.com.br/2018/09/12/conheca-e-assista-octocto/.

Grupo Ôctôctô - Divulgação

"SAVEIRO"

As músicas de "Saveiro" são 13 canções compostas e interpretadas pela filha de Julio Valverde, Juliana Valverde, por ele e por sua neta, Bianca Valverde. As águas de Ilha de Maré, recanto da baía de Todos-os-Santos mencionado na canção "Saveiro", misturam-se às águas de Ilhabela (SP), enquanto ruas do universo urbano de "Salvador", canção de Julio Valverde e Guilherme Valverde, encontram-se com ruas de São Paulo, em "Purpurina", canção de Julio Valverde e Karmo. Segundo o compositor, " ‘Salvador’ traz as marolas, o mar perto, e ‘O Samba da Preguiça’ [outra canção do disco], o verde, distante".

Distintos, os arranjos trazem como a música de Valverde é recebida, pensada, sentida, digerida e repensada pelas mentes e almas de cada um dos talentosos integrantes do Ôctôctô. O saxofonista Luis Santiago Málaga arranjou para "Afinado" e "Ilhabela"; o trompetista Felipe Roque canetou para "Baião de Amor"; o guitarrista Yuri Prado ficou com "Caminho de Areia", "Reciclagem", "Zade", "Salvador" e "Saveiro"; o pianista Márcio Modesto dedicou-se a "Samba da Preguiça" e "Moleque de Saia"; o percussionista "Rubens de Oliveira" pegou "Bumba Meu Boi" e "Purpurina"; enquanto o contrabaixista Miguel Antar cuidou de "Viração".

Bom show!

SHOW DE LANÇAMENTO DO ÁLBUM ‘SAVEIRO’

ARTISTAS Grupo Ôctôctô, Juliana Valverde e Julio Valverde

QUANDO Domingo (24), às 19h30

ONDE Teatro Viradalata, r. Apinajés, 1387, Sumaré, São Paulo, tel. (11) 3868-2535

QUANTO Gratuito