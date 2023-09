Estão disponíveis os ingressos para os dois shows da cantora e pianista canadense Diana Krall, que acontecerão em novembro no Brasil. No Rio de Janeiro a artista se apresentará no dia 15 de novembro no Vivo Rio, e em São Paulo o show acontecerá no dia 18 de novembro, no Tokio Marine Hall. Os ingressos são vendidos no site oficial do Sympla, para o show do Rio de Janeiro, e no site oficial do Eventim para o espetáculo de São Paulo.

As duas apresentações de Diana Krall são parte do projeto Open Jazz, concebido pela Dançar Marketing. O Open Jazz é uma plataforma que já atraiu mais de 450 mil espectadores e possui uma trajetória de sucesso com a participação de vários artistas consagrados como Buddy Guy, Chaka Khan, Herbie Hancock, Dianne Reeves, Brandford Marsalis, Macy Gray, banda Mantiqueira e Traditional Jazz Band, entre outros.

A cantora e pianista Diana Krall - Divulgação/Mary McCartney

Canadense, nascida em Nanaimo, na Columbia Britânica, Diana Krall descobriu sua paixão pela música desde muito jovem. Aos 4 anos de idade começou a estudar piano e aos 15 já se apresentava profissionalmente. A artista é a única cantora de jazz a ter oito álbuns de estreia no topo da parada de álbuns da Billboard. Até o momento, seus álbuns ganharam dois Grammys Awards, dez Juno Awards e nove álbuns de ouro, três de platina e sete multiplatina, garantindo seu lugar como uma das maiores referências do jazz contemporâneo.

Bom show!

SHOW DIANA KRALL

QUANDO Dia 15 de novembro, às 21h; e dia 18 de novembro, às 22h

ONDE Dia 15, no Vivo Rio, av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo, Rio de Janeiro, tel. (21) 2272-2901; dia 18, no Tokio Marine Hall, r. Bragança Paulista 1281, Várzea de Baixo, São Paulo, tel. (11) 5646-2153

QUANTO Ingressos para o show do Rio de Janeiro, de R$ 220 a R$ 1.220 em https://bileto.sympla.com.br/event/86316/d/213219?_gl=1*1awb6u4*_ga*MTg2MDMzNjI0MS4xNjI2MzU1NDY4*_ga_KXH10SQTZF*MTY5NDQzODUzMC4yNC4xLjE2OTQ0Mzg1MzAuMC4wLjA; ingressos para o show de São Paulo, a partir de R$ 200, em https://www.eventim.com.br/artist/diana-krall/