Acontece neste sábado (30), às 19, no teatro Décio de Almeida Prado, no Centro Cultural da Diversidade, no Itaim Bibi, o show "Mulher de Púrpura", da guitarrista, cantora, compositora e produtora musical gaúcha Laura Finocchiaro

No espetáculo a artista mixa bases eletrônicas, toca guitarra e canta suas composições em parcerias com Leca Machado, Cazuza, Glauco Mattoso e Roberto Firmino. Entre elas, "Mulher de Púrpura", parceria de Finocchiaro com Ricardo Finocchiaro, seu sobrinho, filho da baixista, roqueira e compositora Lory F, morta há 30 anos. Os versos de "Mulher de Púrpura" foram compostos por Ricardo para a mãe.

A compositora, cantora, guitarrista e produtora cultural Laura Finocchiaro - Divulgação

O show traz composições da artista desde 1983, ano em que Laura Finocchiaro chegou em São Paulo e se apresentou no teatro Lira Paulistana, em Pinheiros. Entre as músicas do show está "Gata da Rua", além de outras conhecidas que a artista irá interpretar em homenagem a roqueiras que "fizeram sua cabeça", como Rita Lee (1947-2023), Cássia Eller (1962-2001) e sua irmã de sangue Lory F (1958-1993).

A percussão e engenharia de som é do VJ Teo Ponciano. Nos sopros, Mario Afonso III, nos teclados, Ricardo Severo, e a produção musical da própria artista.

Bom show!

SHOW ‘MULHER DE PÚRPURA’

QUANDO Sábado (30), às 19h

ARTISTA Laura Finocchiaro

ONDE Teatro Décio de Almeida Prado, Centro Cultural da Diversidade, r. Lopes Neto, 206, Itaim Bibi, São Paulo, tel.(11) 3079-3438

QUANTO Gratuito