O pianista, arranjador, compositor e maestro Nelson Ayres e o violinista e compositor Ricardo Herz se apresentam neste domingo (1º), às 11h, na Sala do Conservatório, na Praça das Artes, em São Paulo.

O espetáculo do duo, que gravou um disco em 2017, pretende levar o público para uma viagem profunda pelos sons e sensações que a música dos dois artistas pode proporcionar. Com Nelson Ayres no piano e Ricardo Herz no violino, o duo se une em uma sintonia perfeita.

Nelson Ayres e Ricardo Herz - (Divulgação/Eduardo Anizelli, Folhapress)

As composições destacam as personalidades dos próprios compositores. De autoria de Nelson Ayres a dupla interpretará "Céu de Outono", "Chorinho Pro Sion", "Velha Senhora" e "Salsinha com Limão". De Ricardo Herz figuram as composições "Mercedes", "Upa", "Valsa Tímida", "Gira Gira", "Inocente" e "Seu Domingos". Além das composições autorais dos dois artistas, "Maracangalha", de Dorival Caymmi, também está no repertório.

Assista, a seguir, ao vídeo no qual o duo interpreta "Fogo no Baile".

Bom show!

SHOW NELSON AYRES E RICARDO HERZ

ARTISTAS Nelson Ayres (piano) e Ricardo Herz (violino)

QUANDO Domingo (1º), às 11hh

ONDE Sala do Conservatório, Praça das Artes, av. São João, 281, centro histórico, São Paulo

QUANTO De R$ 16 a R$ 32