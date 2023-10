O guitarrista norte-americano Al Di Meola, 69, que iria se apresentar no próximo dia 11, no Rio Montreux Jazz Festival, evento que acontece até dia 14 de outubro, no Rio de Janeiro, foi substituído pelo também guitarrista e norte-americano, Mike Stern.

Na noite de 27 de setembro, Al Di Meola sentiu-se mal durante uma apresentação em Bucareste, capital da Romênia, interrompeu o show e foi imediatamente socorrido sendo levado ao hospital de emergência de Bagdasar-Arseni, onde foi constatado que o artista sofreu um infarto do miocárdio. O instrumentista encontra-se em situação estável.

"Queridos fãs e amigos. Queria reservar um momento para expressar minha mais profunda gratidão pela incrível manifestação de amor e apoio que recebi durante as últimas 24 horas. Infelizmente, estou enfrentando uma situação médica que exige algum tempo de folga das apresentações e turnês. Quero garantir que estou recebendo o melhor atendimento possível e estou totalmente comprometido em ter uma recuperação completa. A música sempre foi uma fonte de cura e força para mim, e mal posso esperar para voltar ao palco e compartilhar minha música com todos vocês. A energia e a conexão que sinto quando me apresento são verdadeiramente especiais, e sempre soube, ao longo dos anos, que posso falar muito mais através de minha música do que palavras podem expressar. Planejo voltar em 2024 e já estou ansioso para fazer música juntos mais uma vez. Seu apoio inabalável significa muito para mim e é uma força motriz em minha jornada para a recuperação. Aguardem mais atualizações e prometo mantê-los informados sobre meu progresso. Enquanto isso, mantenham a música viva e nos vemos em breve. Com sinceros agradecimentos e apreço, Al Di Meola."

Acompanhe o blog Música em Letras e saiba mais sobre o Rio Montreux Jazz Festival, que acontecerá no Parque Bondinho Pão de Açúcar, Morro da Urca, e na Orla do Rio de Janeiro e Forte de Copacabana, onde haverá mais de 30 apresentações gratuitas.

