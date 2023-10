Chega às salas de cinema nesta quinta-feira (5) o documentário "Plauto, um sopro musical", que mostra a vida e obra do flautista gaúcho Plauto Cruz (1929-2017).

Plauto Cruz, que teve uma carreira brilhante, foi um dos grandes difusores do choro e considerado um dos melhores flautistas brasileiros nas décadas de 1940 e 1950, durante a chamada "Era de Ouro do Rádio".

O flautista Plauto Cruz - Divulgação

O rei da flauta no choro no Brasil tocou com o cantor das multidões Orlando Silva (1915-1978), com o também flautista Altamiro Carrilho (1924-2012), com a cantora Ângela Maria (1929-2018), com o cantor Carlos Galhardo (1913-1985), e com o seresteiro Silvio Caldas (1908-1998) amealhando mais de 40 discos gravados.

Cena do filme 'Plauto, um sopro musical', documentário sobre a vida e obra do flautista Plauto Cruz - Divulgação/Marcus Jung

"Plauto, um sopro musical", é o primeiro longa dirigido por Rodrigo Portela e teve sua estreia no 47º Festival de Cinema de Gramado, com produção da Guarujá Produções, e será distribuído pela Lança Filmes. Diretor e roteirista de Porto Alegre (RS), Rodrigo Portela já escreveu e dirigiu os curtas "Continuidade" (1997), "Só Algumas Cenas" (2000), "Rango" (2007) e "Reflexo" (2017), além de se um dos autores do longa "Noite de São João" (2003), de Sérgio Silva.

Assista ao trailer do filme em https://www.youtube.com/watch?v=ixPYsgtHZQk

Bom filme!