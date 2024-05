São Paulo

Sucesso de público no Bar Brahma, Blue Note e na Bona Casa de Música, o espetáculo "Bênção Vinícius" acontece novamente em São Paulo, nesta quinta-feira (9), às 20h, desta vez no teatro do Sesc 24 de Maio, na região do central da cidade.

O espetáculo reúne as cantoras Giana Viscardi e Verônica Ferriani, acompanhadas pelo violonista Pedro Lima, e, nesta quinta-feira, pela pianista Louise Woolley para apresentar canções, poemas, cartas, crônicas e histórias de Marcus Vinícius da Cruz de Mello Moraes (1913, 1980), o afamado poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor Vinícius de Moraes.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução das fotos dos artistas do espetáculo 'Bênção, Vinícius' - Fotomontagem: Carlos Bozzo Junior/Folhapress

Entre as músicas de Vinícius estão garantidas "Medo de Amar" e "Serenata do Adeus"; "Insensatez" e "A Felicidade", do poeta com Tom Jobim; "Sabe Você" e "Você e Eu", dele e Carlinhos Lyra; "Tarde em Itapuã" e "Cotidiano", dele com Toquinho; além de "Berimbau" e "Canto de Ossanha", dele com Baden Powel.

O espetáculo foi idealizado e escrito por Pedro Lima, violonista com mais de 20 anos de carreira, que estudou violão clássico com Henrique Pinto (1941-2010), música popular, com Ulisses Rocha, além de ter acompanhado as cantoras Fabiana Cozza, Marina De La Riva e Mônica Salmaso, entre outras artistas.

A cantora Giana Viscardi estudou no CLAM (Centro Livre de Aprendizagem Musical) do Zimbo Trio, na Berklee College of Music e amealha 20 anos de carreira como cantora e compositora, tendo participado de inúmeros shows no Brasil e exterior.

A cantora e violonista Verônica Ferriani venceu como intérprete o Prêmio Grão (2018), além de ter abocanhado o Prêmio Profissionais da Música (2016) e o Prêmio Catavento (2009 e 2018). A convite do Itamaraty, a artista foi convidada para representar a nova geração da música brasileira, apresentando-se em shows por diversos países.

A pianista, compositora e arranjadora Louise Woolley é uma das instrumentistas mais profícuas de sua geração. Saiba mais sobre a artista em https://musicaemletras.blogfolha.uol.com.br/2016/10/19/louise-woolley-lanca-ressonancias-em-show-gratuito/.

Bom show!

SHOW ‘BÊNÇÃO, VINÍCIUS’

ARTISTAS Giana Viscardi (voz) e Verônica Ferriani (voz), Pedro Lima (violão) e Louise Woolley (piano)

QUANDO Quinta-feira (9), às 20h

ONDE Sesc 24 de Maio, r. 24 de Maio, 109, Centro, São Paulo, tel. (11) 3350-6300

QUANTO De R$ 15 a R$ 50