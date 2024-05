São Paulo

A cantora Carla Casarim apresenta nesta terça-feira (14), às 22h30, no Blue Note, em São Paulo, o espetáculo "Era dos Festivais", inspirado na leitura feita pela artista do livro "A Era dos Festivais", de Zuza Homem de Mello (1933-2020).

"Decidi contar através de um show a importância que os festivais da canção deram para os compositores, músicos e intérpretes da MPB", disse ao blog a cantora sobre o espetáculo que conta com a participação especial da cantora e compositora Verônica Ferriani.

A cantora e compositora Carla Casarim - Divulgação/ Elisa Andery

Por que Verônica Ferriani? "Trago Verônica Ferriani para este show, pois quero cada mais vez ter mulheres da nova cena dividindo o palco comigo. Verônica sempre me inspirou muito. Lembro quando cheguei em São Paulo, há 12 anos, de tê-la como referência de artista na noite paulistana. Me identifico com ela também porque venho de fora [da cidade], sou de Londrina (PR) e ela de Ribeirão Preto. Cheguei cantando em roda de samba por aqui, e ela cantava na Gafieira São Paulo. Ela adora MPB como eu e, além dos festivais de MPB, também vamos cantar músicas dos festivais de samba, como as que foram apresentadas na Bienal do Samba, que tem tudo a ver com as nossas histórias."

O que vocês irão cantar juntos? "Interpretaremos composições dos festivais da Record, do Festival dos Festivais, do Festival Internacional da Canção e da Bienal do Samba, como por exemplo "Lapinha", de Baden Powell e Paulo César Pinheiro."juntas? "Interpretaremos composições dos festivais da Record, do Festival dos Festivais, do Festival Internacional da Canção e da Bienal do Samba, como por exemplo "Lapinha", de Baden Powell e Paulo César Pinheiro."

Segundo Casarim, os arranjos das músicas do espetáculo trazem novos elementos às composições e foram pensados para a sonoridade do quinteto que irá acompanhar, formado por Aline Falcão (piano), Noa Stroeter (baixo), Caetano Ribeiro (guitarra e violão), Daniel de Paula (bateria) e Guegué Medeiros (percussão).

"Faremos uma versão em xote de 'Casa no Campo', de Zé Rodrix e Tavito, enquanto 'Arrastão', de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, terá uma versão inspirada em ritmos afros, com percussão e guitarras bem presentes, trazendo uma atmosfera diferente do arranjo original", disse a artista que, durante a apresentação, contará histórias sobre as canções e seus compositores.

A cantora Carla Casarim - Divulgação/Elisa Andery

Mezzo soprano, a cantora considera-se dona de uma interpretação bastante emotiva. "Minhas interpretações tocam bastante as pessoas. Vira e mexe elas choram no meu show. Talvez porque gosto muito de trazer vida para as letras das canções, de dar a ênfase que elas merecem com sua poesia. Gosto de cantar com a alma, com o meu coração. E acho que as pessoas sentem isso", disse a intérprete.

Nascida em Londrina (PR), Carla Casarim é cantora, compositora, pianista e professora de canto formada em música pela Universidade Estadual de Londrina (Uel), possui outras formações e cursos como o de canto popular, pela Escola de Música do Estado de São Paulo (Emesp), pelo Conservatório Musical de Tatuí, além de ser pós-graduada em canção popular, pela Faculdade Santa Marcelina (Fasm), em São Paulo. Diversos cursos em pedagogia vocal completam o currículo do profissional que amealha mais de 20 anos de carreira.

Assista, a seguir, ao vídeo no qual a cantora interpreta "Labirinto", de sua autoria.

Bom show!show!

ESPETÁCULO 'ERA DOS FESTIVAIS'

ARTISTAS Carla Casarim, com participação especial de Vêronica Ferriani

QUANDO Terça-feira (14), às 22h30

ONDE Blue Note SP, Av. Paulista 2073, Bela Vista, São Paulo, tel. (11) 97428-2548

QUANTO De R$ 60 a R$ 120