São Paulo

A cantora e atriz Thalma de Freitas, 49, comemorará seus 50 anos de idade, nesta terça-feira (14), em show, na Bona Casa de Música, em São Paulo.

O espetáculo "Serendipidades" será apresentado pela artista que será acompanhada por Fabio Leandro (piano), Vanessa Ferreira (baixo) e Vitor Cabral (bateria).

A artista e cantora Thalma de Freitas - Divulgação/ Duda Portella

No show, músicas do EP "Sorte", como "Oração", "Sorte" e "Ondas", entre outras do repertório da cantora, que tem excelentes escolhas como "Cordeiro de Nana", de Dadinho e Mateus Aleluia, "Tranquilo", dela e, "Não Foi em Vão", um dos hits da Orquestra Imperial, banda da qual Thalma foi integrante de 2002 a 2012. "Bubuia", de Céu e Thalma de Freitas, "Iris e Arco", de Filipe Catto e Thalma de Freitas, além de "Chuva", de Gaby Amarantos com Thalma estão garantidas.

A cantora Thalma de Freitas - Divulgação/ Duda Portella

Leia, a seguir, a entrevista com a cantora e atriz Thalma de Freitas, filha do maestro, pianista, arranjador, compositor e ator Laércio de Freitas, o Tio, 82, que estará presente no show da artista.

Qual o conceito deste show?

O show é uma retrospectiva da minha carreira com clássicos do meu repertório como "Cordeiro de Nanã" e "Tranquilo", músicas do disco "Sorte", que concorreu ao Grammy e, músicas do meu próximo EP, ainda inédito. Também é o show que comemora meus 50 anos e minha volta aos palcos e ao Brasil.

Comente três músicas do espetáculo.

"Cordeiro de Nanã", que gravei em 2005, tem uma gravação que fiz para o programa "Compacto Petrobras", com Mateus Aleluia, que já teve mais de 3 milhões de visualizações. Vou cantar minha versão, que é quase uma oração. "Tranquilo", música que também gravei no meu EP de 2005 e "Não Foi em Vão", que gravei com a Orquestra Imperial. Escolhi essas músicas, entre outras, porque não toco no Brasil há muito tempo e essas são músicas marcantes da minha carreira.

Como seu pai a influenciou musicalmente?

Meu pai é toda a minha influência, ele é a base de tudo. A maior influência dele foi estudar piano duas horas por dia todos os dias enquanto eu estava crescendo. Então eu tenho as escalas musicais e seus tons diferentes gravados na minha cabeça. Ele realmente me treinou de uma maneira muito orgânica, me fez ouvir exercícios de piano todos os dias da minha vida, do zero aos 18 anos. Acho que essa foi a principal influência e depois por ter me ensinado a ser cantora, me botando para escrever as letras das músicas primeiro, decorar as letras como se fossem poemas primeiro e depois colocá-las numa melodia, Ele fez de mim uma cantora mesmo. Ele me treinou em todos os sentidos. Eu vou falar sobre isso no show, ele vai estar lá.

SHOW ‘SERENDIPIDADES’

ARTISTA Thalma de Freitas

QUANDO Terça-feira (14), às 20h

ONDE Bona Casa de Música, r. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré, São Paulo

QUANTO De R$ 60 a R$ 120. Ingressos em: https://www.eventim.com.br/event/thalma-de-freitas-apresenta-bona-casa-de-musica-18550603/