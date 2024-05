São Paulo

O British Council, instituição pública do Reino Unido, está com inscrições abertas até o dia 31 de maio para o processo de seleção do programa Cultura Circular 2024.

O programa tem por finalidade selecionar festivais culturais e artísticos (música, teatro, filme, artes visuais e outros setores) no Brasil e na América Latina para financiar ações dedicadas a reduzir seu impacto ambiental, além de estimular conexões culturais com o Reino Unido.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução da logomarca do instituto British Council - Fotomontagem: Carlos Bozzo Junior/Folhapress

No Brasil, pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) analisaram a pegada de carbono do Carnaval do Rio de Janeiro. O levantamento estimou que o evento gera, aproximadamente, 3 mil toneladas de emissões de CO2 por ano, principalmente devido ao transporte, ao consumo de energia e ao gerenciamento de resíduos durante as festividades.

"Ao mesmo tempo em que promovem experiências marcantes a partir da conexão entre pessoas e da celebração de causas comuns, os festivais também precisam ter consciência sobre o impacto que causam no meio ambiente. São eventos que geram quantidades significativas de resíduos, incluindo alimentos, embalagens e itens de uso único, e cuja cadeia de valor também deixa pegadas ambientais, a exemplo da grande quantidade de CO2 lançada na atmosfera devido ao deslocamento do público", disse Maria Garcia Holley, diretora regional de Artes para as Américas do British Council.

Segundo a executiva, "a indústria de festivais precisa assumir seu papel como agente de mudança e se tornar, definitivamente, parte da solução".

Organizadores de cada evento selecionado, no Brasil, poderão receber até 20 mil libras esterlinas (R$ 130 mil). A iniciativa oferece subsídios financeiros oriundos de um fundo global de 350 mil libras esterlinas (cerca de R$ 2,3 milhões na cotação atual) para festivais no continente americano, abrangendo Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Jamaica, México, Peru, Trinidad, Tobago e Venezuela.

Desde 2021, o Cultura Circular beneficiou mais de 65 festivais culturais em mais de 30 cidades diferentes na América Latina, gerando mais de 1 milhão de engajamentos significativos nas redes sociais. Na edição de 2023, foram mais de mil projetos inscritos em oito países, dos quais 35 foram selecionados para receber investimento do British Council.

Para a edição de 2024, o modelo do programa manterá a sua composição em quatro fases. A primeira é a abertura das inscrições. Em seguida, os festivais selecionados recebem investimentos focados em promover o intercâmbio cultural com o apoio de especialistas britânicos.

Na terceira etapa, as lideranças responsáveis pelos eventos escolhidos passam por treinamento em sustentabilidade. Já na quarta e última fase, os festivais incorporam os conhecimentos adquiridos nos treinamentos, colocando em prática atividades resultantes da conexão entre o Reino Unido e as Américas.

O anúncio dos festivais selecionados para receber investimentos e capacitação está marcado para o dia 20 de junho.

Inscrições podem ser feitas em https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=wXVirt3MRkCyoWJFosyj7GmiAkBaqlJBoiACyioh86tUQ1JJMFJMVzVVVDQ2MjdNSFNQSUpPT0pPNi4u.

Boa sorte!