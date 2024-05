São Paulo

Acontece nesta terça-feira (28) e quarta-feira (29), às 20h, no Teatro Bravos, em São Paulo, a estreia do espetáculo multimídia, "Voos de Villa – Impressões Rápidas sobre todo o Brasil", sob a regência do maestro Gil Jardim e o grupo instrumental Villa Brasil Ensemble, composto por 19 músicos.

Criado com a intenção de proporcionar uma escuta diferente da obra do compositor Heitor Villa-Lobos (1887-1959), o concerto foi concedido pelo maestro com a designer de palco Anna Turra.

O maestro Gil Jardim - Divulgação/ Marcelo Macauê

Segundo Gil Jardim: "A ideia é devolver à terra, à natureza, as sementes colhidas por Villa-Lobos na elaboração de sua produção, realizando conexões com a plural música brasileira produzida a partir de sua criação. A narrativa do espetáculo acontece num fluxo contínuo de música, luz e imagens ‘experimentando e percebendo lugares do Brasil’, dos diferentes sertões ao rio São Francisco, da senzala ao urbano, o indivíduo e o coletivo, revelando teias criativas que se expandem a partir dos estímulos de Villa".

Além de peças de Villa-Lobos, canções como "Passaredo", de Chico Buarque, "Rio Amazonas", de Dori Caymmi, "Canção Desnecessária", de Guinga e "Rosa", de Pixinguinha, entre outras, estão no repertório do espetáculo.

Depois de estrear em São Paulo, o espetáculo segue para o Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte.

Bom concerto!

CONCERTO ‘VOOS DE VILLA - IMPRESSÕES RÁPIDAS SOBRE TODO O BRASIL’

REGENTE Gil Jardim

QUANDO Terça-feira (28) e quarta-feira (29), às 20h

ONDE Teatro Bravos, Rua Coropé, 88, Pinheiros, tel. (11) 99008-4859

QUANTO De R$ 30 a R$ 120