São Paulo

Acontece nesta quinta-feira (6) o início do Festival Sesc Música de Câmara, com concertos e atividades educativas no Sesc Bom Retiro, Consolação, Centro de Pesquisa e Formação, Jundiaí e Sorocaba e nas igrejas Catedral Evangélica de São Paulo e Paróquia Nossa Senhora da Paz (capital) e Catedral Nossa Senhora do Desterro (Jundiaí).

O festival vai até o próximo dia 16. Ao todo são 26 concertos. No Sesc Bom Retiro, entre os destaques estão a ópera infanto-juvenil "O Peixe Mágico", baseada num conto dos Irmãos Grimm, além da apresentação da La Sociedad Boliviana de Música de Cámara, com o espetáculo "A História do Soldado", de Stravinsky.

O grupo La Sociedad Boliviana de Música de Cámara que apresenta no festival dois repertórios sob a batuta do maestro e compositor holandês Leonard Evers - Divulgação

Para conferira programação completada do festival, acesse o site https://www.sescsp.org.br/festival-sesc-de-musica-de-camara/ .

Os ingressos para os espetáculos custam até R$ 60 (inteira) e podem ser adquiridos on-line pelo aplicativo Credencial Sesc SP ou no site, além das bilheterias das unidades da instituição.

Concertos realizados nas igrejas terão entrada gratuita, assim como as atividades educativas.

Bom festival!