São Paulo

Acontece neste sábado (8) e domingo (9), no Parque Maeda, em Itu, cidade a cerca de 100 quilômetros de São Paulo, a 8ª edição da Expo Head Grow, que levará ao palco Gabriel O Pensador, a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, o cantor Ventania, Mato Seco, Dalsin, Cidade Verde Sounds, Marina Peralta, Abissiniaviva, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, além de alguns DJs, entre outras atrações musicais.

Cerca de 15 mil m² de área estão disponibilizados no local para a realização do evento que apresenta 24 horas de programação nos dois dias, com mais de 110 stands de 80 marcas brasileiras e de países como Chile, Espanha e Suíça, apresentando além dos espetáculos musicais, tendências sociais, empresariais e inovações sobre a cannabis, com debates e palestras.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução do logo do festival - Fotomontagem: Carlos Bozzo Junior/Folhapress

Os shows reúnem com nomes de destaque do reggae, rap, trap e da MPB. No sábado (8) se apresentam a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Mato Seco, Ventania, Abissiniaviva e a DJ Esteves. Já no domingo (9) o evento recebe os shows de Dalsin, Gabriel O Pensador, Marina Peralta, Cidade Verde Sounds e DJ Kokay.

Conheça, a seguir, as atrações musicais do evento.

Desde 2008, a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, com quatro álbuns lançados, mistura reggae, ska e outros estilos fazendo a cabeça do público.

Formada por sete integrantes, em 2007, a banda Mato Seco é puro reggae.

O cantor Ventania apresentará sucessos como "Cogumelo Azul", "Símbolo da Paz", entre outros sucessos da trajetória movida pelo seu espírito livre. Já o grupo de músicos multi-instrumentistas da

Abissiniaviva, formado em 2016, levará ao palco músicas criações autorais celebrando a cultura rastafari e sua filosofia.

A DJ Esteves, mostrará seu repertório com uma playlist reunindo black music e o melhor do hip hop, passando pelo funk, soul e rap.

Dalsin, um dos nomes fortes da cena de rap no Brasil, com seu estilo autêntico e sete álbuns lançados, irá mostrar suas letras profundas e mensagens impactantes.

Público presente na última edição da Expo Head Grow, que aconteceu em 2023 - Divulgação

Um dos pioneiros do hip hop no Brasil, e ícone da música brasileira, Gabriel O Pensador, responsável por representar vozes de várias gerações e sucessos icônicos como "Cachimbo da Paz" e "Astronauta" mostrará sua força na arte de amealhar os sons.

Com três álbuns e mais de dez anos de carreira Marina Peralta é uma das principais vozes da cena reggae brasileira responsável por transcender fronteiras sonoras unindo influências de rap, jazz e MPB. Suas músicas abordam temas cotidianos e questões atuais.

Oriundo da cena paranaense, em 2008, o Cidade Verde Sounds combina o melhor dos SoundsSystens Jamaicanos com uma carga de Rap da Golden Era, o que pode ser conferido no show ou ouvindo o álbum "Missão de Paz", lançado em 2013.

Por fim, Dj Kokay, com dez anos dedicados às noites de São Paulo, já dividiu palcos com grandes artistas do rap nacional e promete muito som para fazer sua cabeça.

Bons shows!

8ª EXPO HEAD GROW

ARTISTAS Vários

QUANDO Sábado (8) e domingo (9), das 10h às 22h

ONDE Parque Maeda, rodovia Dep. Archimedes Lammoglia, Km 18, Itu, São Paulo

QUANTO De R150 a R$ 260, ingressos na plataforma Sympla