Celebrando clássicos e dando spoiler do novo álbum, a cantora e compositora inglesa de soul e rhythm and blues Joscelyn Eve Stoker, 37, conhecida como Joss Stone, fará uma apresentação no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 24 de setembro. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (26), pelo site www.ticketmaster.com.br e, a partir das 12h, nas bilheterias.

O espetáculo da artista, vencedora de dois BRIT Awards (prêmios anuais de música popular da British Phonographic Industry) e de um Grammy Award, faz parte da turnê "Ellipsis", que passará pelos Estados Unidos, América do Sul, Europa e Reino Unido.

A cantora Joss Stone que fará show, em setembro, em São Paulo - Divulgação/Divulgação

"Adoro fazer turnês, pode ser cansativo, mas para mim é quem eu realmente sou. Quando subo no palco, estou diante de pessoas que validam os motivos pelos quais faço barulho; você conhece e se conecta com pessoas que realmente amam o que você faz. Quando estou no palco me sinto em casa", disse a cantora.

Caso você queira assistir a esta talentosa artista, que lançou seu álbum de estreia, "The Soul Sessions", em 2003, quando estava com apenas 16 anos, antes de lançar nove álbuns que venderam mais de 15 milhões de cópias, prepare-se para desembolsar de R$ 200 a R$ 960.

Bom show!

SHOW TURNÊ "ELLIPSIS"

ARTISTA Joss Stone

QUANDO Terça-feira, dia 24 de setembro de 2024, às 21h

ONDE Espaço Unimed, r. Tagipuru, 795, Barra Funda, São Paulo, tel. (11) 3868-5860

QUANTO De R$ 200 a R$ 960