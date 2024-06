São Paulo

O mês de junho terá suas sextas-feiras repletas de bons shows gratuitos de música instrumental na cidade de São Paulo. As apresentações acontecem, às 17h, no Sesc Casa Verde e, às 19h, no Se Santo Amaro.

No Sesc Casa Verde os shows obedecem o critério de grupos enxutos, com poucos integrantes. São atrações que se apresentarão solo, em duo, trio ou quarteto, mas com muito som. O primeiro dos shows será do duo de violão e flauta, o Choro de Bolso, que apresenta-se nesta sexta (7), com o espetáculo "Samba e Amor: Choro de Bolso toca Chico".

O quarteto feminino Ziriguidum, uma das atrações gratuitas das sextas-feiras de junho - Divulgação

Na sequência, na próxima sexta-feira (14), sempre às 17h, haverá a apresentação do duo Teia de Arame, com os irmãos Fábio e Fernando Miranda, tocando berimbau e viola de 10 cordas; no dia 21, "Harpa Popular Brasileira", com o harpista Vinícius Medrado; e no dia 28, "Do Chopin ao Chorinho", com o pianista Daniel Grajew.

A programação de música instrumental do Sesc Santo Amaro não deixa por menos, oferecendo diversidade de estilos, sempre a partir das 19h. Na próxima sexta-feira (7), o Fole Mangaio Duo, formado por Luisinho do acordeom e Nelson Martins no contrabaixo, mostra um repertório diversificado de temas brasileiros passando por choros, bossa jazz, música regional nordestina e arrasta-pés.

A sonoridade da viola caipira e seu vasto universo poderão ser conferidos na apresentação do dia 14, que acontece com o grupo Nas Cordas da Viola, formado por Laura Campanér, André Moura e Fábio Daros.

Duo Teia de Arame, uma das atrações gratuitas do mês de junho - Divulgação

Já no dia 21, o quarteto feminino Ziriguidum mescla o som da percussão, violão, flauta e saxofone com a viola da gamba, através de um repertório de músicas brasileiras variadas, incluindo composições de Pixinguinha (1897-1973), Alceu Valença e Tom Jobim (1927-1994).

E, por fim, na última sexta-feira do mês, no dia 28, o trio Nave Maria, formado por Ana Eliza Colomar (flauta, sax e celo), Laura Campanér (violão e viola de 10 cordas) e Cássia Maria (percussão) realizam uma homenagem a Rita Lee (1947-2023). Entre as músicas figuram "Mania de Você", "Desculpe o Auê", "Ovelha Negra", "Lança Perfume", "Coisas da Vida", "Caso Sério", "Baila Comigo" e "Doce Vampiro".

Bons shows!

SHOWS GRATUITOS DE MÚSICA INSTRUMENTAL

QUANDO Sextas-feiras do mês de junho, às 17h, no Sesc Casa Verde, e, às 19h, no Sesc Santo Amaro

ONDE Sesc Casa Verde, av. Casa Verde, 327, São Paulo, tel. (11) 2607-9100; Sesc Santo Amaro, r. Amador Bueno, 505, Santo Amaro, tel. (11) 5541-4000

QUANTO Gratuito