São Paulo

O compositor, guitarrista e violonista brasiliense Daniel Santiago, 45, fará um show com banda nesta terça-feira (9), às 21h, na Blue Note SP.

Segundo o guitarrista norte-americano Eric Clapton, que gravou no álbum "Song for Tomorrow", de Daniel Santiago: "Ouça isto, eu garanto que vai mudar sua mente… me trouxe paz e esperança, me faz querer tocar".

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução da foto do rosto do músico Daniel Santiago - Fotomontagem: Carlos Bozzo Junior/Folhapress

Não só Clapton aprecia a boa música de Santiago. Segundo o compositor e violonista Guinga: "A música de Daniel é nostálgica e futurista".

Daniel Santiago se apresentará ao lado da banda Progressiva formada por instrumentistas também brasilienses. Além de Daniel na guitarra, a banda conta com Renato Galvão Santos, na bateria, Felipe Viegas, nos teclados, Henrique Alvim, na guitarra e Pedro Miranda, no contrabaixo. Haverá ainda a participação especial da cantora e multi-instrumentista paulistana, Marina Marchi.

O show desta terça terá músicas autorais dos álbuns "Union" e "Song for Tomorrow", disco que além de Eric Clapton contou com as participações especiais do guitarrista de jazz Kurt Rosenwinkel e do saxofonista Joshua Redman. Composições inéditas que farão parte do repertório do próximo álbum de Santiago também estão no espetáculo.

Assista, a seguir, ao vídeo no qual Daniel Santiago interpreta "Song for Tomorrow", com a participação especial de Kurt Rosenwinkel.

Bom show!

SHOW DANIEL SANTIAGO E BANDA PROGRESSISTA

QUANDO Terça-feira (9), às 21h

ONDE Blue Note SP, av. Paulista, 2073, Bela Vista, São Paulo, tel. (11) 97428-2548

QUANTO De R$ 60 a R$ 120