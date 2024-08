São Paulo

Acontece nesta terça-feira (13), às 20h, no Teatro Rival, no Rio de Janeiro, o show das Herdeiras do Samba, "Clara, um ser de luz", em homenagem à cantora mineira Clara Nunes (1942-1983).

O espetáculo do grupo formado, em 2018, por Geisa Ketti (filha de Zé Ketti), Andréa Moreira (filha de Wilson Moreira), Eliane Duarte (filha de Mauro Duarte) e Monica Trepte (filha de Casquinha da Portela) conta com a apresentação do radialista e produtor cultural Adelzon Alves, que lançou Clara Nunes no programa "Amigo da Madrugada", da Rádio Globo.

As Herdeiras do Samba com Geisa Ketti, Monica Trepte, Eliane Duarte e Andréa Moreira - Divulgação/Divulgação

Além do grupo e do radialista, o show "Clara, um ser de luz" terá as participações especialíssimas do casal de mestre-sala e porta-bandeira Pedro Lucas (bisneto de Zé Ketti) e Clarisse Nascimento (bisneta da icônica porta-bandeira da Portela Vilma Nascimento) e das cantoras Áurea Martins e Clara Santhana, conhecida por interpretar Clara Nunes em seus shows.

Bom espetáculo!

SHOW ‘CLARA, UM SER DE LUZ’

ARTISTAS As Herdeiras do Samba e participações especiais de Áurea Martins e Clara Santhana

QUANDO Terça-feira (13), às 20h

ONDE Teatro Rival, r. Álvaro Alvim, 33, Cinelândia, Rio de Janeiro, tel. (21) 2240-9796

QUANTO De R$ 50 a R$ 120