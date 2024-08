São Paulo

Acontece entre os dias 15 a 31 de agosto a turnê brasileira da banda Lord Bishop Rocks para divulgar o novo álbum "Tear Down The Empire", mixado e masterizado por Jack Endino, produtor que já trabalhou com Nirvana, Soundgarden e Mudhoney.

Em São Paulo, o grupo formado em Nova York toca nos dias 15 e 27 (veja datas e locais da turnê, no final do texto). Com mais de 20 anos de carreira, a Lord Bishop Rocks foi criada no final dos anos 1990 pelo vocalista e guitarrista norte-americano Lord Bishop, inspirada em gêneros musicais que incluem o blues, o punk e o rock clássico.

A banda Lord Bishop Rocks, que fará vários shows no Brasil - Divulgação/Divulgação

Perguntado sobre qual estilo melhor define a banda, o vocalista Lord Bishop disse: "Hendrix se encontra com Motorhead, que se encontra com James Brown".

Acompanhado pelos músicos brasileiros Duda The Bricklayer (bateria) e Frank Funk (baixo), o performático Lord Bishop garante que cada show da turnê brasileira será uma experiência visual e sonora única. "Vamos explodir os tambores e queimar algumas guitarras, o normal do rock and roll", disse o vocalista.

Ouça o álbum "Tear Down The Empire" no Spotify em https://open.spotify.com/artist/6l4Cm1rOEtEWvLDhO2QME7

Assista, a seguir, ao vídeo "Oops Damn", que segundo Bishop, traz uma canção de protesto contra as injustiças do mundo.

Confira as datas e os locais de apresentação da banda Lord Bishop Rocks.

Bom show!

TURNÊ DA BANDA LORD BISHOP ROCKS

15/08 Shakesville SP - São Paulo/SP

16/08 74club - Santo André/SP

17/08 Magic Music Pub - Limeira/SP

23/08 TBA - Ribeirão Preto/SP

24/08 Jardim do Éden Cervejaria - São Carlos/SP

25/08 TBA - Serrana/SP

27/08 Steel Bar SP - São Paulo/SP

29/08 FFFront - São Paulo/SP

30/08 Jukadani RockBar - Mogi Guaçu/SP

31/08 Fora dos Trilhos - Campinas/SP