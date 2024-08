São Paulo

Acontece nesta sexta-feira (16), às 20h, no Sesc 24 de Maio, em São Paulo, a apresentação do duo formado pela cantora coreana, radicada na Suíça, Song Yi Jeon e o violonista e guitarrista brasileiro, radicado em Nova York, Vinícius Gomes.

No show desta sexta-feira, o duo interpretará, além de composições próprias, músicas do sanfoneiro Dominguinhos (1941-2013) e dos pianistas Jimmy Rowles (1918-1986), Keith Jarrett e Carlos Aguirre. Todas as composições estão no álbum "Home", gravado pela dupla que recentemente excursionou pela Europa, Coréia e Estados Unidos, e agora mostra sua arte pelo Brasil e Argentina.

A cantora Song Yi Jeon e o guitarrista, arranjador, violonista, compositor Vinícius Gomes - Divulgação/Divulgação

Song Yi, que lançou os álbuns Straight (2014) e Movement of Lives (2018), é cantora ligada ao cenário jazzístico coreano. Também atrelado ao jazz, Vinícius Gomes é guitarrista, violonista e compositor do CD "Resiliência" (2017), que funde o universo musical brasileiro ao jazz moderno, e de "Changes" (2020), em colaboração com o saxofonista Santi de la Rubia, o baterista Jorge Rossy, ambos espanhóis, e o baixista norte-americano Doug Weiss.

Instrumentista dedicado, Gomes já atuou ao lado de cantoras e compositoras como Zizi Possi, Rosa Passos, Jane Duboc, entre outras. Entre os vários músicos com quem o guitarrista já tocou e gravou figuram os nomes de Toninho Ferragutti e Osvaldinho do Acordeon. Conheça mais sobre Vinícius Gomes em https://musicaemletras.blogfolha.uol.com.br/2018/07/10/de-sao-paulo-a-basileia-com-resiliencia/.

Segundo Jeon e Gomes, a força do álbum "Home" vem do encontro de duas pessoas de culturas, origens e histórias de vida completamente diferentes. "Mesmo que você venha de direção praticamente oposta, ainda poderá se encontrar em um ponto comum. A viagem aqui documentada ajudou-nos a identificar os muitos significados da palavra ‘casa’ como a identidade que carregamos onde quer que estejamos: os nossos valores, a nossa história, o nosso passado, presente e futuro."

Ouça o álbum "Home" na plataforma de sua preferência em https://lnk.to/SYV_Home?fbclid=PAAaa2U_eyZSH1UOBsWf9-M2EQQKZNRIFXSeG2uB__-gye34vfuWWq2nQ6JIE_aem_AcdlXr5rCrczXak3G_HwWgnW6QbFRukyl97e8E0MM4n3tCjrNlkCkr20ioJE7ZKhS_U .

Assista, a seguir, ao vídeo no qual o duo interpreta "Nilopoletano", de Dominguinhos, uma das faixas do álbum "Home".

Bom show!

SHOW DO ÁLBUM ‘HOME’

ARTISTAS Song Yi Jeon e Vinícius Gomes

QUANDO Sexta-feira (16), às 20h

ONDE Sesc 24 de Maio, r. 24 de Maio, 109, República, São Paulo, tel. (11) 3350-6300

QUANTO De R$ 18 a R$ 60